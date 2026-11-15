Thumbnail: YouTube-Kanal „JNS TV auf Deutsch“

Jerusalem – Scharfer Angriff auf den Vizepräsidenten! Die US-evangelikale Aktivistin Laurie Cardoza-Moore nennt JD Vance im Studio von JNS einen „Verleumder der Juden“ und verlangt, ihn öffentlich anzuprangern. Der deutschsprachige Kanal „JNS TV auf Deutsch“ hat das knapp 20 Minuten lange Interview am Sonntag, 15. November 2026, um 18:24 Uhr MEZ hochgeladen. Das Video ist aktuell. Auf dem Vorschaubild steht der Satz „Er ist nicht der, für den Sie ihn halten!“ – im Gespräch selbst fällt diese Formulierung jedoch nicht.

Zuerst zum Video. Es dauert 20 Minuten und eine Sekunde und entstand im JNS-Studio: Zu sehen sind Cardoza-Moore und der Moderator Steve Linde von Jewish News Syndicate, typische rote JNS-Mikrofone, im Eck das Senderlogo. Der deutschsprachige Ableger „JNS TV auf Deutsch“ (@JNS_TV_de), der nach eigener Angabe mit dem englischsprachigen Kanal @jns_tv zusammenarbeitet, hat den Mitschnitt am Sonntagabend veröffentlicht. Bei unserem Abruf kurz nach dem Upload hatte der Clip erst vier Aufrufe und einen Like. Das Gespräch selbst wird auf Englisch geführt; die im Folgenden wiedergegebenen deutschen Formulierungen folgen den automatischen YouTube-Untertiteln, offensichtliche Erkennungsfehler haben wir korrigiert.

Der Titel auf YouTube lautet: „Evangelikaler Anführer lässt die BOMBE platzen: Wer ist JD Vance WIRKLICH?“ Das ist eine typische Klick-Überschrift des Kanals, nicht der Wortlaut des Interviews. Cardoza-Moore ist keine männliche „Anführerin“-Figur im engeren Sinn, sondern Gründerin und Präsidentin der christlichen Organisation Proclaiming Justice to the Nations, kurz PJTN, und Moderatorin der Sendereihe „Focus on Israel“. Die eigentliche Zuspitzung kommt erst nach knapp 13 Minuten. Davor geht es um einen neuen Dokumentarfilm, um Schulbücher und um Theologie.

Cardoza-Moore sagt, sie sei mit ihrer Familie für zehn Tage in Israel, um den nächsten abendfüllenden Dokumentarfilm zu drehen, „The Lost Jews of the Inquisition“ („Die verlorenen Juden der Inquisition“), und Folgen von „Focus on Israel“ aufzunehmen. Es sei über ein Jahr her, dass sie im Land gewesen sei. Im Film-Vorspann des Videos ist der Arbeitstitel des Dokumentarfilms auch bildlich zu sehen. Die Produktion ist demnach noch nicht abgeschlossen, sondern gerade in Arbeit.

Linde spricht eine „sehr ereignisreiche Zeit“ nach den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten und den Wahlen in Israel an. Zu Israel will sich die Gesprächspartnerin nicht im Detail äußern. Zu Amerika sagt sie, man sei „schockiert“ gewesen, das Wahlergebnis zu sehen. PJTN beziehe als gemeinnützige Organisation keine Position zu Kandidaten, berichte aber, was man sehe. Der Schock bezieht sich auf die Midterms vom 3. November: Die Demokraten gewannen nach der Darstellung der BBC die Mehrheit in Repräsentantenhaus und Senat und beendeten damit die republikanische Kontrolle des Kongresses für den Rest der Amtszeit von Präsident Donald Trump.

Daraus macht Cardoza-Moore vor allem eine Warnung vor Antisemitismus. Schon bei ihrer ersten Dokumentation „The Forgotten People: Christianity and the Holocaust“ habe sie die Frage gestellt, ob ein Holocaust, der in Deutschland möglich gewesen sei, auch in den Vereinigten Staaten geschehen könne. Sie datiert das auf das Jahr 2000. In Filmdatenbanken ist der Film mit dem Erscheinungsjahr 2009 verzeichnet; ob sie den Beginn der Arbeit oder das Fertigstellungsjahr meint, bleibt offen. Heute, so sagt sie, wiederhole sich die Geschichte. Deshalb habe man PJTN gegründet: Christen über ihre „biblische Pflicht“ aufzuklären, an der Seite Israels und der Juden gegen Antisemitismus zu stehen. Die Organisation sei zionistisch und glaube an einen ewigen Bund Gottes mit Israel.

Ein zweiter großer Block gilt der Schule. Seit 2012, so Cardoza-Moore, habe sie sich intensiver mit Lehrbüchern beschäftigt, nachdem ein evangelikaler Vater aus Tennessee sie auf eine Stelle hingewiesen habe. In dem Buch sei ein Zitat gestanden, das legitimiert habe, dass sich Palästinenser in einem Restaurant in Jerusalem in die Luft sprengten. Sie erwähnt in diesem Zusammenhang die Sbarro-Pizzeria – gemeint ist der Selbstmordanschlag vom August 2001, bei dem Hamas-Attentäter in Jerusalem Dutzende Menschen töteten und verletzten. Es habe im Lehrbuch kein Bild gegeben, das den Bezug des Zitats gezeigt habe. Beim Durchsehen habe sie nicht nur antisemitische, sondern auch antiamerikanische und gegen jüdisch-christliche Werte gerichtete Inhalte gefunden. Die Bücher seien nicht nur in Tennessee, sondern auch in Texas und weiteren Bundesstaaten verwendet worden; was Texas übernehme, übernähmen erfahrungsgemäß rund 25 weitere Staaten. Das ist ihre Darstellung. Eine unabhängige Prüfung des konkreten Buchzitats haben wir für diesen Artikel nicht erneut Zeile für Zeile vorgenommen; die Kontroverse um eine Stelle in einem Pearson-Lehrbuch zur Humangeografie ist jedoch seit Jahren öffentlich dokumentiert, und der Verlag hat die Passage in späteren Auflagen entfernt.

Beim Dokumentarfilm über die Inquisition zieht sie eine unmittelbare Linie zur Gegenwart: Dieselben Ritualmordlegenden und Anschuldigungen gegen Juden aus dem Mittelalter tauchten „in unserer Generation wieder auf“. Als einen Grund nennt sie eine biblische Deutung: Haschem – eine jüdische Umschreibung des Gottesnamens – habe gesagt, er werde von Generation zu Generation Krieg gegen Amalek führen. „Amalek ist nie verschwunden. Wir haben es selbst heute noch mit Amalek zu tun.“ Das ist eine theologische Formel, kein konkreter Handlungsaufruf und keine namentliche Zuweisung an lebende Privatpersonen. In der biblischen Überlieferung ist Amalek das Volk, an dem ein Vernichtungskrieg festgemacht wird. Wer diese Sprache auf die Gegenwart legt, bewegt sich in einem aufgeladenen Bild. Wir geben die Sätze als ihre Deutung wieder und stufen sie als religiös-politische Zuspitzung ein, nicht als Aufruf zu einer konkreten Gewalttat.

In dieselbe Richtung geht ihre Auslegung der Schriftstelle, Gott werde segnen, die Israel segnen, und verfluchen, die Israel verfluchen. Den nächsten Vers übersetze man aus dem Hebräischen zutreffend so: „Und wer dich ignoriert, Israel, den werde ich völlig vernichten.“ Das ist ihre Lesart. Die gängige Übersetzung von 1. Mose 12, Vers 3 spricht vom Segnen, Verfluchen und davon, dass durch Abraham alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen – nicht von einem Vernichten derjenigen, die Israel „ignorieren“. Wir halten fest: Die scharfe Formel stammt aus ihrer Auslegung, nicht aus dem Standardwortlaut der Stelle.

Als positives Gegenbeispiel nennt sie den bekannten US-Pastor John Hagee, der „felsenfest hinter Israel und dem jüdischen Volk“ stehe. Ihre Botschaft an Christen sei nicht, was politisch zweckmäßig sei, sondern was biblisch verlangt werde. Sie verweist auf Drohungen des Iran und auf terroristische Bedrohungen, besonders in Israel, und fragt: „Wo ist Amerika?“ Gleichzeitig erwähnt sie Charlie Kirk, der von einem Wachstum unter jungen Christen gesprochen habe. Zugleich gebe es in dieser Gruppe einen Anstieg des Antisemitismus, was sie als Widerspruch bezeichnet. Jüngste Umfragen, so der Moderator, zeigten beunruhigende Trends, dass jüngere Christen eher anti-israelisch eingestellt seien. Konkrete Umfragewerte nennt das Gespräch nicht. Viele Kinder verbrächten acht bis neun Stunden am Tag im Klassenzimmer, mehr als bei der Familie; viele Pastoren lehrten dazu nichts. Eine Universität in Dallas, Texas, nutze die Reihe „Focus on Israel“ für einen Einführungskurs – den Namen der Hochschule nennt sie nicht.

Dann kommt die Stelle, auf die Titel und Thumbnail zielen. Linde spricht von „sehr beunruhigenden Aussagen“ prominenter Amerikaner, „von der Vizepräsidentin bis hin zu konservativen Kommentatoren ganz rechts und ganz links gegen Israel“, die „fast schon an Antisemitismus grenzen“. In den Untertiteln steht „Vizepräsidentin“; gemeint ist ersichtlich der Vizepräsident JD Vance, der im weiteren Verlauf namentlich genannt wird. Die Frage: Wie bekämpft man das? Cardoza-Moore antwortet: „Nein, wir müssen sie öffentlich anprangern.“

Und weiter, laut Untertitel: Vor kurzem habe „der Präsident JD Vance natürlich aufs Abstellgleis geschoben, weil er bei seiner Aufgabe versagt hat, irgendeine Art von Abkommen mit dem Iran auszuhandeln“. Der Vorgang ist real, die Begründung ist ihre Wertung. Reuters berichtete am 12. November, Präsident Trump habe erklärt, die Vereinigten Staaten bräuchten kein Abkommen mit dem Iran, und Vizepräsident Vance angewiesen, seine „vollständige und gesamte Aufmerksamkeit“ auf angebliche Kriminalität und Korruption in demokratisch geführten Städten und Bundesstaaten zu richten. Vance hatte in den vorangegangenen Monaten eine sichtbare Rolle bei den Bemühungen um ein Ende des seit Februar andauernden Krieges mit dem Iran gespielt; ein Memorandum vom Juni zerfiel binnen Wochen. Trump begründete den Schritt öffentlich nicht mit einem persönlichen Versagen Vances, sondern damit, ein Deal sei nicht mehr nötig. Vance selbst hatte nach der Midterm-Niederlage die Kosten des Iran-Kriegs als einen Grund für die Wahlklatsche genannt; darüber haben wir bereits berichtet.

Dann die schärfste Formulierung. Cardoza-Moore sagt laut den deutschen Untertiteln: „Meine Frage an JD, den Verleumder der Juden: Worauf stützt er eigentlich seine Haltung? Er soll doch ein Christ sein.“ Vance sei Katholik, und die katholische Kirche habe 1965 auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil klar Stellung gegen den Antisemitismus bezogen und anerkannt, dass die Juden weiterhin eine Beziehung zu Gott hätten. „Wo ist also JD?“ Dasselbe gelte für Candace Owens, die ebenfalls behaupte, katholisch zu sein. Wer eine christliche Führungspersönlichkeit sei, habe die Pflicht, den biblischen Bund zu halten. Wendeten sich politische Anführer von Israel ab, könne man sich „von diesem Land, den Vereinigten Staaten von Amerika oder dem Westen, verabschieden, denn Gott wird seinem Volk nicht den Rücken kehren.“ Später nennt sie in einem Atemzug Tucker Carlson, Candace Owens und Vance: Der Gedanke, dass junge Menschen ihnen folgten, sei „sehr verstörend“, weil sie ihren Glauben nicht auf die Schrift stützten.

Das Wort „Verleumder der Juden“ ist eine schwere Anschuldigung. Sie wird im Interview nicht an einem einzelnen, im Clip vorgelesenen Vance-Zitat festgemacht, sondern an seiner Haltung, an seiner Nähe zu Kommentatoren wie Carlson und Owens und an früheren Äußerungen zur Iran-Politik. Cardoza-Moore hatte Vance schon zuvor öffentlich kritisiert: Im Juli forderte sie Präsident Trump laut der „Jerusalem Post“ auf, sich von Aussagen des Vizepräsidenten zu Israel, zum Iran und zu angeblicher israelischer Einflussnahme zu distanzieren; sie sprach damals von Verschwörungsnarrativen und „mittelalterlichem Judenhass“. Vance hat Antisemitismus seinerseits öffentlich zurückgewiesen und im Januar erklärt, ethnischem Hass aller Art gehöre in der konservativen Bewegung kein Platz. Ob seine konkreten Sätze die Bezeichnung „Verleumder“ tragen, ist eine Wertung der Interviewten, keine festgestellte Tatsache. Die Unschuldsvermutung gilt; wir geben die Attacke als ihre Meinung wieder.

Auf die Frage, ob das Pendel zurückschwinge, antwortet sie pessimistisch: Es werde erst noch schlimmer, bevor es besser werde. Der Westen und die Vereinigten Staaten seien „faul“ gewesen und hätten ihre Werte als selbstverständlich genommen. Ihre Botschaft an Israelis und an die JNS-Zuschauer lautet, sie stünden nicht allein da. PJTN wolle wie Aaron und Hur sein, die in der biblischen Erzählung die Arme von Mose stützten, während Israel gegen Amalek kämpfte. „Gib nicht auf. Die Welt zählt auf dich.“ Was sie in den kommenden Tagen in Israel plane: weitere Interviews für „Focus on Israel“ und den Inquisitionsfilm, dazu etwas Zeit für sich, bevor sie zu den Feiertagen zurückkehre. Linde dankt ihr im JNS-Studio. Sie schließt mit „Gott segne euch.“

Der Faktencheck in Kürze: Das Video ist vom 15. November und damit aktuell. Cardoza-Moore ist tatsächlich in Israel und dreht dort; der Dokumentarfilm „The Lost Jews of the Inquisition“ ist ein laufendes Projekt. Die US-Zwischenwahlen endeten mit einem Sieg der Demokraten in beiden Kammern; dass Trump Vance in diesen Tagen vom Iran-Dossier abgezogen hat, ist durch die Berichterstattung belegt, die Begründung „weil er versagt hat“ ist ihre Interpretation. Die Bezeichnung Vances als „Verleumder der Juden“ ist ihre Anschuldigung, kein nachgewiesener Tatbestand. Die Thumbnail-Zeile „Er ist nicht der, für den Sie ihn halten!“ kommt im Interview nicht vor. Die Entstehungsjahr-Angabe 2000 zu „The Forgotten People“ weicht vom in Datenbanken genannten Jahr 2009 ab. Die Amalek- und „vernichten“-Formulierungen sind theologische Zuspitzungen, keine konkreten Gewaltaufrufe.

KOMMENTAR / MEINUNG: Man kann über die Israel-Politik des Weißen Hauses hart streiten, und eine evangelikale Aktivistin darf das auch öffentlich tun. Aber wer den Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten als Verleumder der Juden bezeichnet, muss Belege liefern, nicht nur ein Etikett. Schwere Worte ohne das vorgelesene Zitat bleiben ein Vorwurf, kein Beweis.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Vorschaubild verspricht eine Enttarnung, die das Gespräch so nicht liefert. Ein Satz, der im Interview gar nicht fällt, gehört nicht als Behauptung über den Vizepräsidenten aufs Bild. Wer gegen Desinformation antritt, sollte bei der eigenen Überschrift anfangen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Auch die religiöse Sprache verdient eine klare Einordnung. Wer Amalek und Vernichtung in die Gegenwart holt, spricht nicht von einem Verwaltungsakt. Es ist keine Anleitung zu Gewalt, aber es ist ein Bild, das in der Geschichte oft missbraucht wurde. Gerade deshalb sollte man es nicht ungeprüft nachsprechen.

Was meinen Sie: Ist die scharfe Kritik an Vizepräsident Vance berechtigt – oder geht die Bezeichnung „Verleumder der Juden“ zu weit? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

YouTube, JNS TV auf Deutsch: Interview mit Laurie Cardoza-Moore (15.11.2026): https://www.youtube.com/watch?v=7tr0fa_GJVg

Reuters/Yahoo: Trump says US does not need Iran deal, directs Vance to focus on domestic corruption (12.11.2026): https://www.yahoo.com/news/articles/trump-says-vance-focus-domestic-133908907.html

BBC: US midterm elections results 2026: https://www.bbc.com/news/election/2026/us/results

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