Für den ehemaligen Leiter des britischen Geheimdienstes war das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) eher aus dem Labor des Wuhan Institute of Virology (WIV) entkommen, als aus der Natur zu stammen.

Sir Richard Dearlove war von 1999 bis 2004 Chef des britischen Geheimdienstes MI6. Ihm zufolge weisen Aspekte des Virus “in die Richtung hin, dass es etwas maßgeschneidert ist”, obwohl er warnte, dass dies möglicherweise nie bewiesen wird.

“In Ordnung, sagen Sie es so… Es ist ein natürliches Virus, das so oder so war, und die Eigenschaften von Dingen wie dem Spike-Protein, die es so hochinfektiös machen, weisen auch darauf hin, dass es etwas zugeschnitten ist”, sagte er. Ja, er gab zu, dass es möglich war, dass das Virus von der Natur auf den Menschen sprang, aber der ehemalige Geheimdienstchef argumentierte: “Es ist viel wahrscheinlicher – wenn Sie ein Wissenschaftler sind -, dass es zusammengestellt wurde”.

Er kritisierte ferner die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) für die Vertuschung relevanter Daten und kritisierte die jüngste Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die besagte, dass ein Laborleck höchst unwahrscheinlich und als “farkisch” sei, nur um zu vermeiden, “eine Dose Würmer” zu öffnen. (Related: Der neueste Senatsbericht enthüllt noch überzeugendere Beweise für die Theorie der Wuhan-Laborlecks und Chinas Vertuschung.)

“Ich denke, es liegt an den Chinesen, zu beweisen, dass es zoonotisch ist, weil die Beweise mir und einer Reihe bedeutender Wissenschaftler stark darauf hindeuten, dass die größere Wahrscheinlichkeit besteht, dass es sich um einen Laborflüchter handelt”, fügte er hinzu und ermutigte eine “offene Debatte” über die wahren Ursprünge von SARS-CoV-2. “Ich denke, dass es einen bedeutenden chinesischen Einfluss gibt, der in diesem speziellen Bereich aktiv ist, und China hat sehr, sehr hart in Bezug auf den Einfluss im Finanzwesen gearbeitet, um sicherzustellen, dass ihre Erzählung dominant ist”, betonte er.

Er fügte hinzu, dass es ein Gleichgewicht der Wahrscheinlichkeit gibt, da es offensichtlich nicht bewiesen werden kann, und er denkt, dass es nicht bewiesen werden kann, weil die Beweise, die es auf die eine oder andere Weise hätten beweisen können, aufgrund des Ausmaßes der chinesischen Säuberung bereits zerstört wurden. Sein Einfluss behinderte die Veröffentlichung wissenschaftlicher Artikel zu diesem Thema, behauptete er.

Dearlove, der ein ehemaliges “C” des Geheimdienstes ist, irgendwie wie das “M” in James Bond, sagte Tom Swarbrick von LBC, dass bald mehr Informationen über den Ursprung des Coronavirus herauskommen werden. Er sagte, er erwarte, dass die kommenden Bücher das Argument für den Laborursprung des Coronavirus weiter skizzieren.

In der Zwischenzeit wurde in Amerika die Theorie der Laborlecks zunächst von wissenschaftlichen Behörden und Regierungsbeamten diskreditiert, obwohl kürzlich einige Agenturen die Theorie befürwortet haben, dass das Virus möglicherweise in einem Labor entstanden ist. Nach Ansicht von FBI-Direktor Christopher Wray im März hat die Geheimdienstagentur seit geraumer Zeit festgestellt, dass die Ursprünge der Pandemie höchstwahrscheinlich ein potenzieller Laborvorfall sind. Im Februar nahm das Energieministerium seine erste Bewertung zurück und gab nun zu, dass sein Stand nicht mehr “unentschlossen”, sondern eher “niedriges Vertrauen” in ein Laborleck als Ursprung war. Darüber hinaus stellte Präsident Joe Biden 2021 fest, dass sich der Geheimdienstausschuss um zwei Szenarien des Ursprungs des Coronavirus “gekollt” hatte, von denen eines die Laborlecktheorie war.

Dearlove: Es ist besser, Bidens Entscheidung, Afghanistan zu verlassen, nicht zu folgen

Derzeit diskutierte Dearlove, der Vorsitzende des Kuratoriums der University of London, auch andere bevorstehende Bedrohungen, abgesehen von China und seiner Manipulation und Absprache mit den USA und anderen globalen Gesundheitsbehörden.

Er sagte, dass Großbritannien sich verpflichten sollte, die Sicherheitskräfte in Afghanistan für weitere zwei Jahrzehnte auszubilden, nachdem Biden angekündigt hatte, dass die amerikanischen Truppen vor dem 20. Jahrestag des 11. September abreisen. Für ihn wäre es ein Fehler, die Entscheidung der USA widerzuspiegeln, da das Vereinigte Königreich durch die Absetzung des alten Taliban-Regimes sicherer geworden war.

“Es könnte sein (ein weiterer 20-jähriger Aufenthalt)”, sagte er. “Ich argumentiere nicht für den massiven Einsatz von Truppen. Ich plädiere für die fortgesetzte Ausbildung und Ausrüstung der afghanischen Streitkräfte, um diesen Kampf zu kämpfen. Ich meine, man kann es sich jetzt nicht wirklich leisten, diese geopolitischen Lücken zu haben, wenn es so starke Bedrohungen gibt.” Der islamistische Terror bleibt die größte Bedrohung für das Vereinigte Königreich, und der rechtsextreme Terrorismus sei “so weit” eindändiger gewesen, sagte er.

Während des Interviews mit LBC berührte der ehemalige Leiter der Geheimdienstagentur auch die Freizügigkeit in Europa und die Migrantenkrise in den 2010er Jahren, die sich “zu einem gewissen Grad” auf die britische Sicherheit auswirkte.

Er wurde dann nach Berichten über Boris Johnson und der Nutzung seines Telefons gefragt, mit Vorschlägen in den letzten Tagen, dass seine Nummer online leicht verfügbar war und Nachrichten, die er von Menschen im privaten Sektor kontaktiert haben, antwortete Dearlove: “Politiker und Telefone waren schon immer ein Problem. Es ist kein einzigartiges Problem für einen einzelnen Politiker, jeder einzelne Politiker, den ich je gekannt habe, ausländischer und britischer, hat seine Telefone auf eine Weise benutzt, die wahrscheinlich unklug ist, das ist die Natur des politischen Lebens.”

“Es hat nichts mit dem Verhalten von Politikern zu tun”, betonte er weiter.

