Exhibitionist auf E-Scooter: 18-Jähriger leistet Widerstand!

Mönchengladbach:

An der Kreuzung Humboldtstraße/ Regentenstraße hat ein Streifenwagenteam am Mittwoch, 31. Mai, um 13.03 Uhr einen 18-jährigen mutmaßlichen Exhibitionisten stellen können, der auf einem E-Scooter unterwegs war.

Eine 79-jährige Zeugin hatte den Mann bei der Polizei gemeldet. Sie hatte ihn auf der Humboldtstraße beobachtet, wie er mit geöffneter Hose und sichtbarem Geschlechtsteil auf einen E-Scooter stieg und in Richtung Regentenstraße fuhr. Das eingesetzte Streifenwagenteam traf den Mann an. Beim Erblicken des Streifenwagens rannte der 18-Jährige sofort über die Regentenstraße in Richtung Schillerstraße. Die Beamten nahmen die Verfolgung zu Fuß und per Streifenwagen auf. Auf der Schillerstraße konnten sie ihn stellen. Beim Festhalten leistete er massiven Widerstand. Der 18-Jährige sperrte sich weiterhin vehement und folgte keiner der Anweisungen der Polizisten. Sie legten dem Mann Handfesseln an. Einer der Polizisten stürzte und wurde leicht verletzt, so dass eine ambulante Behandlung im Krankenhaus nach dem Einsatz notwendig war. Er verblieb dienstfähig.

Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, nahmen ihn die Beamten zur Identitätsfeststellung mit zum Polizeipräsidium. Auch dort zeigte sich der 18-Jährige weiterhin aggressiv gegenüber den Polizisten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten wieder. Sie schrieben Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und exhibitionistischer Handlungen. (cr)