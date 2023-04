Exhibitionist belästigt Frau am Schlossteich in Bad Arolsen

Bad Arolsen:

Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat sich am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr am Schlossteich in Bad Arolsen vor einer 23-jährigen Spaziergängerin entblößt. Anschließend flüchtete der Täter auf einem Mountainbike vom Tatort an der Straße “Am Wildkamp”. Die nach Mitteilung des Vorfalls durch die junge Frau sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die 23-Jährige erlitt einen Schock, weshalb sie anschließend medizinisch behandelt werden musste. Bei dem Exhibitionisten soll es sich um einen unter 50 Jahre alten Mann gehandelt haben, der einen weißen Fahrradhelm trug.

Die Polizei ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen und Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Arolsen unter Tel. 05691-97990.

Pressestelle Polizeipräsidium Nordhessen