Experten listen “Drücker” ineffektiver sozialer Maßnahmen auf, die während der COVID-19-Pandemie aggressiv gefördert wurden!

Vier Jahre nach Beginn des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) verdienen es Einzelpersonen und Institutionen, die dafür verantwortlich waren, die “schädliche und zerstörerische” Idee voranzutreiben, dass SARS-CoV-2 durch ihre sozialen Maßnahmen, wie Lockdowns, ausgerottet werden könnte, in einer “Halle der Schande” verewigt zu werden, so die Schriftsteller und Experten Carl Heneghan und Tom Jefferson. “Trust the Evidence“, der Substack-Newsletter, verfasst von Heneghan, Professor für evidenzbasierte Medizin an der University of Oxford (Oxon), Direktor des Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) und NHS Urgent Care Allgemeinmediziner und Jefferson, ein klinischer Epidemiologe und ein Oxon-Tutor, listete diejenigen auf, die auf die genannten ineffektiven Maßnahmen drängten.

“Die unten aufgeführten zeigten eine krasse Unwissenheit der respiratorischen Virusepidemiologie, und sie werden sich in Zukunft wahrscheinlich anderen Themen mit der gleichen leichten Einstellung nähern”, sagten Jefferson und Heneghan. “Einige von ihnen haben sich seitdem entschuldigt, aber die meisten von ihnen machen weiter und tun so, als wäre nichts passiert”. (Verwandte: Immer mehr Lockdown-Experten geben zu, dass sie sich geirrt haben, und bitten jetzt um Vergebung.)

Sie fügten hinzu, dass es ihnen bis zum 8. April 2020 ziemlich klar war, dass “Null COVID” “Kuchen am Himmel” war, ein vergifteter Kuchen, obwohl beeindruckende Namen und Referenzen das Gegenteil argumentieren. “Sie können ein endemisches Atemwegsvirus nicht unterdrücken, zumindest nicht, bis Sie seine Ökologie und seine Übertragungswege verstanden haben. Keines dieser Kästchen wurde angekreuzt”, wiesen sie darauf hin. Außerdem führte die Unterstützung dieser Menschen für die Regierungserzählung zu zwei katastrophalen Folgen. Erstens unterstützte es die Einschränkungen. Zweitens schufen einige oder die meisten ein Hexenjagd-Klima, in dem nur wenige Menschen Lust hatten, sich niederzumischen und zu studieren, was vor sich ging, und verpassten so die goldenen Möglichkeiten, die die Situation bot, ihre eigenen Forschungen zu betreiben und Informationen durch Debatten auszutauschen.

Die erste auf der “Schamliste” stand Deborah Leah Birx, eine amerikanische Ärztin und Diplomatin, die von 2020 bis 2021 als Coronavirus-Reaktionskoordinatorin des Weißen Hauses tätig war. Dazu gehörten auch die öffentliche Gesundheitsforscherin Devi Sridhar und die schottische Regierung sowie der Premierminister von Victoria Daniel Andrews. Zero Covid Canada, eine Gruppe von Forschern, Ärzten, Ingenieuren, Aktivisten, Anwälten, Pädagogen und besorgten Bürgern, die “die kanadischen Führer auffordern, eine Zero-Covid-Strategie zu verabschieden”, einschließlich ihrer Führer Stephane Bilodeau, Dr. Malgorzata Gasperowicz, Karl Parkinson und Dr. Irfan Dhalla wurden ebenso zitiert wie Großbritannien. Null Covid-Konferenzteilnehmer Jeremy Corbyn MP, Diane Abbott MP und Jeremy Hunt MP.

Natürlich stand auch der Big-Tech-Mogul und selbsternannter Impfstoff-Zar Bill Gates auf der Liste. Sie zitierten verschiedene Veranstaltungen und Konferenzen sowie die All-Party Parliamentary Group (APPG) zum Coronavirus unter dem Vorsitz eines Mitglieds des UK. Parlament Layla Moran. Die Reichweite der COVID-19-“Lockdown”-Rhetorik war so weit verbreitet, dass sogar Kinderkarikaturen sie förderten. Sehen Sie sich die Episode “SpongeBob SquarePants” unten an.

UK-Studie: Lockdowns beeinträchtigten die psychische Gesundheit, erhöhte Not während der Pandemie

Eine Studie vom Oktober 2023, die in der Zeitschrift Economic Inquiry veröffentlicht wurde, unterstützte die Prämisse, dass Lockdowns schädlich und destruktiv waren, und ergab, dass bei den Einwohnern Großbritanniens während der ersten COVID-19-Welle höhere psychische Beschwerden beobachtet wurden, wobei schwerwiegendere Auswirkungen bei jüngeren Personen und Frauen berichtet wurden. Darüber hinaus hatten einsame Menschen, Menschen mit finanziellen Problemen und Menschen, die an überlasteten Orten lebten, eine viel geringere psychische Gesundheit.

Außerdem wurde prognostiziert, dass die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Frauen mehr als doppelt so hoch sind wie die von Männern. Der Wechsel von der Basislinie der abwesenden oder seltenen Einsamkeit zur gelegentlichen Gruppe vervierfachte sich fast die Auswirkungen auf das psychiatrische Wohlbefinden auf 1,8 von 0,7. In der Zwischenzeit spiegelte der Übergang von gelegentlicher zu häufiger Einsamkeit einen höheren Anstieg als die mittleren Bevölkerungsauswirkungen von 1,8 auf 2,7 im Vergleich zu 0,9 wider. Jede weitere Person in einem Schlafzimmer reduzierte den COVID-19-Effekt auf die psychische Gesundheit um fast 50 Prozent.

Eine Person, die abwesende oder seltene Einsamkeit ohne wirtschaftliche Sorgen meldet und in durchschnittlich überfüllten Wohnungen wohnt, die als 0,9 Personen in jedem Schlafzimmer nach der Pandemie definiert wurden, hätte einen weniger schweren Rückgang der psychischen Gesundheit durchgemacht. Im Gegensatz dazu hätte eine Person, die in überfüllten Häusern finanzielle Schwierigkeiten und Einsamkeit erlebt, eine deutlich schlimmere Verschlechterung der psychiatrischen Gesundheit erlebt als die durchschnittlichen Bevölkerungseinwirkung von 3,4 im Vergleich zu 0,9.

Sie kamen zu dem Schluss, dass die erhöhte psychische Angst durch Crowding-Stress und Lockdown-Beschränkungen verursacht werden kann. Die Forscher empfahlen, dass zukünftige Studien das Ausmaß der Genesung von COVID-19 und die langfristigen psychiatrischen Folgen bewerten, einschließlich Verhaltensänderungen, die durch das dauerhafte Leben mit der Krankheit verursacht werden, da sich frühere Forschungen darauf konzentriert haben, die Auswirkungen und Ungleichheiten der Bevölkerung der Pandemie zu dokumentieren, mit begrenzten Studien, die sich mit den Moderatoren befassen, die die Folgen der Pandemie für die psychische Gesundheit vorantreiben.

