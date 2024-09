Explosion in der Kölner Innenstadt – Unbeteiligter (53) leicht verletzt, die Polizei spricht von Vorsatz!

Polizeibericht

Explosion in der Kölner Innenstadt – Unbeteiligter (53) leicht verletzt

Köln (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt:

Bei einer Explosion in einem Hauseingang auf dem innerstädtischen Hohenzollernring ist am Montagmorgen (16. September) gegen 5.45 Uhr ein Mann (53) leicht verletzt worden. Durch die Explosion wurden Türen und Fenster des Gebäudes stark beschädigt. Aufgrund von Aufzeichnungen der polizeilichen Videobeobachtung fahndet die Polizei nach einem Mann, der mit der Tat im Zusammenhang stehen dürfte und nach der Explosion in Richtung Friesenplatz weggelaufen ist. Er war bekleidet mit einer weiß-blauen Jacke, einer dunklen Hose und dunklen Sneakern.

Zeugen hatten gegen 5.45 Uhr nach einem lauten Knall den Notruf gewählt. Hinweise zur Tat und/oder dem beschriebenen Mann nimmt die Polizei telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Ermittler sind mit dem Erkennungsdienst vor Ort. Der Tatort ist derzeit noch abgesperrt. (cw/de)

