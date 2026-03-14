EXPLOSIONS-ALARM IN AMSTERDAM! JÜDISCHE SCHULE ZIEL VON ANSCHLAG – EUROPA SCHOCKIERT ÜBER NEUE GEWALTWELLE

Europa steht erneut unter Schock! In den Niederlanden ist wieder eine jüdische Einrichtung Ziel eines Angriffs geworden. In Amsterdam erschütterte eine Explosion eine jüdische Schule und richtete Schäden am Gebäude an. Glück im Unglück: Zum Zeitpunkt der Detonation befanden sich keine Menschen in unmittelbarer Nähe, sodass niemand verletzt wurde. Doch der Schock sitzt tief – denn für viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde ist der Angriff ein weiteres alarmierendes Zeichen für wachsende Bedrohungen.

Die Bürgermeisterin der niederländischen Hauptstadt sprach von einem gezielten Angriff auf die jüdische Gemeinschaft. Ermittler gehen davon aus, dass die Explosion bewusst ausgelöst wurde, um Angst zu verbreiten und ein klares Signal der Einschüchterung zu senden. Polizeikräfte sicherten stundenlang den Tatort, Spezialisten untersuchten das beschädigte Schulgebäude und suchten nach Spuren. Für die jüdische Gemeinde ist der Vorfall besonders beunruhigend, denn Schulen gelten als Orte des Schutzes und der Bildung – nicht als Ziel von Gewalt.

Besonders brisant: Erst wenige Tage zuvor hatte es bereits einen Brandanschlag auf eine Synagoge in Rotterdam gegeben. Auch dort schlugen die Täter offenbar gezielt gegen jüdische Einrichtungen zu. Die Polizei reagierte schnell und nahm mehrere Verdächtige fest. Nun versuchen die Ermittler herauszufinden, ob beide Taten miteinander in Verbindung stehen. Währenddessen wächst die Sorge, dass hinter den Angriffen eine neue Welle antisemitischer Gewalt stecken könnte – und die Sicherheitsbehörden in ganz Europa stehen unter Druck, jüdische Einrichtungen besser zu schützen.

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