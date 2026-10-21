FACEBOOK-Skandal! 25 MILLIARDEN DOLLAR REKORDSTRAFE GEGEN META! ZUCKERBERGS KONZERN TÄUSCHTE NUTZER – UND AUSGERECHNET DIESE FACEBOOK-MACHER ENTSCHEIDEN ÜBER KONTOSPERREN UND MEINUNGSFREIHEIT!

Santa Fe/Berlin – PAUKENSCHLAG IN DER INTERNETWELT! EIN JUSTIZ-HAMMER ERSCHÜTTERT DAS FACEBOOK-IMPERIUM VON MILLIARDÄR MARK ZUCKERBERG! Ausgerechnet jener mächtige US-Technologiekonzern, der weltweit darüber entscheidet, welche Beiträge auf Facebook sichtbar bleiben, welche Inhalte gelöscht werden und welche Nutzer ihre Konten verlieren können, ist von einem amerikanischen Gericht zu einer gigantischen Strafzahlung von 25 Milliarden US-Dollar, umgerechnet etwa 22 Milliarden Euro, verurteilt worden! Der Vorwurf, den eine Jury bereits bestätigt hat, wiegt schwer: Meta, der Mutterkonzern von Facebook, soll seine eigenen Nutzer über Datenschutz, die Verwendung persönlicher Informationen und den Umgang mit problematischen Inhalten systematisch in die Irre geführt haben! WAS FÜR EIN VERTRAUENSDEBAKEL FÜR EIN UNTERNEHMEN, DAS MILLIONEN MENSCHEN VERHALTENSREGELN VORSCHREIBT! Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, setzte Richter Francis J. Mathew im US-Bundesstaat New Mexico die astronomische Strafzahlung fest. Damit erreicht ein Rechtsstreit seinen bisherigen Höhepunkt, dessen Ursprünge bis zum weltweiten Datenschutzskandal um die britische Analysefirma Cambridge Analytica zurückreichen. Bereits am 25. September 2026 hatten Geschworene in Santa Fe festgestellt, dass Facebook mit seinen öffentlichen Aussagen gegen das Verbraucherschutzrecht von New Mexico verstoßen hatte. Nach Angaben des Justizministeriums des Bundesstaates stellte die Jury insgesamt 43.899.725 Verstöße gegen den sogenannten Unfair Practices Act fest! Eine Zahl, die das Ausmaß der gerichtlich festgestellten Täuschungen verdeutlicht. Für vorsätzliche Verstöße erlaubt das Gesetz Geldbußen von bis zu 5.000 Dollar pro Verstoß. Rein rechnerisch hätte sich daraus sogar eine mögliche Gesamtsumme von rund 219,5 Milliarden Dollar ergeben können. Richter Mathew setzte die tatsächlich zu zahlende Strafe jedoch auf 25 Milliarden Dollar fest. Für Meta ist es dennoch ein finanzieller und juristischer Schlag von historischem Ausmaß. Generalstaatsanwalt Raúl Torrez sprach von einem der höchsten, möglicherweise sogar dem höchsten Urteil auf Ebene eines US-Bundesstaates gegen ein einzelnes Unternehmen in der amerikanischen Geschichte. Seine Botschaft richtet sich unmittelbar an die mächtigen Technologiekonzerne im Silicon Valley: Selbst milliardenschwere Unternehmen stehen nicht über dem Gesetz! Der Fall ist besonders brisant, weil Facebook selbst regelmäßig die Einhaltung seiner sogenannten Gemeinschaftsstandards verlangt. Beiträge können entfernt, Reichweiten eingeschränkt und Konten vorübergehend oder dauerhaft gesperrt werden, wenn Meta Regelverstöße feststellt. Doch während gewöhnliche Nutzer mitunter weitreichende Konsequenzen ihrer Veröffentlichungen fürchten müssen, hat nun eine amerikanische Jury festgestellt, dass ausgerechnet der Konzern selbst seine Nutzer mit zahlreichen Aussagen über die eigenen Geschäftspraktiken getäuscht hat! WIE GLAUBWÜRDIG IST EIN INTERNETGIGANT, DER SICH ALS WÄCHTER ÜBER REGELN UND WAHRHEIT PRÄSENTIERT, WENN SEINE EIGENEN VERSPRECHEN VOR GERICHT NICHT BESTEHEN? Besonders pikant: Die Geschworenen beanstandeten nicht ausschließlich Aussagen über den Datenschutz, sondern auch die Darstellung des Unternehmens, seine Gemeinschaftsstandards würden einheitlich angewandt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gehörten dazu irreführende Aussagen über die angeblich gleichmäßige Behandlung unterschiedlicher Nutzergruppen sowie über mögliche Ausnahmen für Politiker und Inhalte von besonderem Nachrichtenwert. Damit erhält die seit Jahren geführte öffentliche Debatte über Transparenz, Sonderbehandlung und die Macht privater Plattformbetreiber neue Nahrung. Das Urteil bedeutet allerdings nicht, dass jede einzelne Facebook-Sperrung rechtswidrig wäre. Es wirft vielmehr grundsätzliche Fragen auf: Nach welchen Maßstäben entscheidet Meta über die Reichweite von Nachrichten? Wie nachvollziehbar sind Kontosperren? Welche Möglichkeiten haben Betroffene, Entscheidungen überprüfen zu lassen? Und wie konsequent hält sich der Konzern selbst an jene Grundsätze, deren Einhaltung er von seinen Nutzern verlangt? Für Kritiker der großen Internetplattformen ist die Gerichtsentscheidung jedenfalls ein politisch und gesellschaftlich brisantes Signal. Denn Facebook ist längst nicht mehr nur ein privates Netzwerk zum Austausch von Urlaubsbildern oder Familiennachrichten. Die Plattform beeinflusst öffentliche Debatten, politische Diskussionen, die Verbreitung journalistischer Inhalte und die wirtschaftliche Existenz zahlreicher Unternehmen und Medienanbieter. Wer auf Facebook seine Reichweite verliert, kann auch Leser, Kunden und Einnahmen verlieren. Gerade deshalb sind nachvollziehbare Regeln und eine faire Behandlung sämtlicher Nutzer von enormer Bedeutung. Der 25-Milliarden-Dollar-Beschluss zeigt nun, dass auch die Selbstdarstellung des Plattformbetreibers einer gerichtlichen Überprüfung standhalten muss.

DATENSCHUTZ-SKANDAL, MILLIONEN BETROFFENE UND DER VORWURF DER SYSTEMATISCHEN IRREFÜHRUNG! Im Mittelpunkt des Verfahrens steht ein Skandal, der bereits 2018 weltweit für Entsetzen sorgte. Die inzwischen aufgelöste britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica hatte über eine Anwendung eines Drittanbieters Zugriff auf persönliche Informationen von bis zu 87 Millionen Facebook-Profilenerhalten, ohne dass die betroffenen Menschen der entsprechenden Verwendung ihrer Daten zugestimmt hatten. Die Informationen wurden genutzt, um Persönlichkeitsprofile zu erstellen und gezielte politische Werbung zu ermöglichen. Eine wesentliche Rolle spielte dabei der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf des Jahres 2016, in dem Cambridge Analytica auch für das Umfeld der Kampagne von Donald Trump tätig war. Acht Jahre nach dem internationalen Bekanntwerden des Skandals steht das Facebook-Imperium deshalb erneut im Zentrum einer dramatischen juristischen Auseinandersetzung. Bereits 2021 war das Verfahren im US-Bundesstaat New Mexico eingeleitet worden. Die dortige Staatsanwaltschaft warf Meta vor, Nutzern falsche oder irreführende Angaben darüber gemacht zu haben, wer auf ihre persönlichen Daten zugreifen konnte, wie diese Informationen weitergegeben wurden und wie wirksam Facebook die Privatsphäre seiner Mitglieder tatsächlich schützte. Im Prozess ging es außerdem um die Frage, ob das Unternehmen seine tatsächlichen Maßnahmen gegen Hassrede und Falschinformationen zutreffend dargestellt hatte. Die Geschworenen kamen nach einer umfangreichen Beweisaufnahme zu dem Schluss, dass zahlreiche Aussagen des Konzerns vorsätzlich irreführend gewesen waren. Dazu gehörten nach Darstellung der Staatsanwaltschaft Zusicherungen, wonach Facebook-Nutzer selbst über die Weitergabe ihrer persönlichen Daten bestimmen könnten und das Unternehmen keine entsprechenden Informationen an Werbekunden verkaufe oder weiterreiche. Ebenfalls beanstandet wurden Aussagen über die Bekämpfung schädlicher Inhalte und über die konsequente Durchsetzung der eigenen Plattformregeln. Besonders schwer wiegt aus Sicht der Anklage der Vorwurf, Facebook habe den Eindruck vermittelt, gegen Missbrauch durch Drittanbieter umfassend vorzugehen, verdächtige Anwendungen zu untersuchen, notwendige Prüfungen vorzunehmen und betroffene Nutzer zuverlässig zu informieren. DER GIGANTISCHE WIDERSPRUCH: NACH AUSSEN DATENSCHUTZ UND VERANTWORTUNG VERSPRECHEN – DOCH VOR GERICHT WERDEN ZAHLREICHE DIESER ZUSICHERUNGEN ALS TÄUSCHEND FESTGESTELLT! Auch die Frage des Umgangs mit kritischen und kontroversen Inhalten rückte während des Prozesses in den Mittelpunkt. Facebook betont gegenüber seinen Nutzern regelmäßig, dass Gemeinschaftsstandards der Sicherheit und dem Schutz der Plattform dienen. Doch die Jury sah mehrere Aussagen über den tatsächlichen Umgang mit Hass, Desinformation und unterschiedlichen Nutzergruppen als irreführend an. Dabei wurde allerdings nicht jeder Vorwurf der Staatsanwaltschaft bestätigt. Insbesondere gelang es der Anklage nach Berichten über das Verfahren nicht, sämtliche Behauptungen über die Entfernung schädlicher Inhalte zu beweisen. Diese Unterscheidung ist wichtig: Festgestellt wurde eine Vielzahl täuschender Unternehmensaussagen, nicht die pauschale Rechtswidrigkeit jeder Moderationsentscheidung. Trotzdem stellt sich angesichts des Urteils eine unbequeme Frage: WER KONTROLLIERT EIGENTLICH DIEJENIGEN, DIE TÄGLICH ÜBER DIE SICHTBARKEIT UND SPERRUNG ANDERER ENTSCHEIDEN? Für Journalisten, Betreiber unabhängiger Nachrichtenseiten, politische Kommentatoren und gewöhnliche Facebook-Nutzer sind solche Entscheidungen von erheblicher Tragweite. Eine Plattform mit enormer gesellschaftlicher Bedeutung darf zwar Regeln gegen strafbare Inhalte, Beleidigungen, Betrug und andere Verstöße durchsetzen. Gleichzeitig müssen diese Regeln aber nachvollziehbar, transparent und möglichst gleichmäßig angewendet werden. Genau an der Glaubwürdigkeit entsprechender Zusicherungen des Unternehmens bestehen nach dem Urteil erhebliche Zweifel. Auch der zeitliche Zusammenhang mit der amerikanischen Spitzenpolitik sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit. Erst Ende September 2026 war US-Präsident Donald Trump, inzwischen 80 Jahre alt, im Weißen Haus mit Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg, 42 Jahre alt, zusammengetroffen. Dieses Treffen steht für die enge Berührung von politischer Macht und der Macht großer Technologiekonzerne, ist aber kein Beleg für eine Einflussnahme auf das Gerichtsverfahren. Unabhängig davon verdeutlicht der Prozess die enorme Verantwortung eines Unternehmens, dessen Plattformen für politische Kommunikation, Werbung, Medienveröffentlichungen und den persönlichen Austausch von Millionen Menschen eine zentrale Rolle spielen. New Mexicos Generalstaatsanwalt Raúl Torrez machte deutlich, dass sein Bundesstaat nicht bereit sei, irreführende Unternehmenspraktiken folgenlos hinzunehmen. Während sich andere Bundesstaaten auf Vergleiche mit Meta verständigt hatten, setzte New Mexico auf eine eigenständige gerichtliche Entscheidung. Im August 2026 hatten sich 48 weitere US-Bundesstaaten an einem umfassenden Vergleich mit Meta beteiligt; New Mexico und Florida blieben außen vor. Im Zusammenhang mit den Vergleichen und weiteren Streitigkeiten über die Sicherheit der Plattformen wurde eine Summe von 18 Milliarden Dollar genannt. New Mexico hatte im eigenen Verfahren ursprünglich eine Strafzahlung zwischen 35 Milliarden und 40 Milliarden Dollar angestrebt. Nun stehen 25 Milliarden Dollar im Raum – eine Geldbuße, die den bisherigen bundesweiten Facebook-Datenschutzskandal in eine neue juristische Dimension katapultiert. Schon 2019 hatte die amerikanische Handelsaufsicht FTC gegen Facebook eine Datenschutzstrafe von 5 Milliarden Dollar verhängt. Doch selbst diese damals gewaltige Summe erscheint neben dem neuen Richterspruch vergleichsweise gering. Hinzu kommt, dass Meta 2026 in einem gesonderten New-Mexico-Verfahren über die Sicherheit Minderjähriger auf Facebook und Instagram mit einer finanziellen Belastung von insgesamt 942 Millionen Dollar konfrontiert wurde. Der aktuelle Milliardenbeschluss ist somit nicht der einzige schwere juristische Rückschlag des Konzerns in diesem Jahr.

25 MILLIARDEN DOLLAR FÜR NEW MEXICO – DOCH META WILL DEN JUSTIZ-HAMMER NICHT AKZEPTIEREN! Der historische Beschluss könnte dem amerikanischen Bundesstaat langfristig eine außergewöhnliche finanzielle Perspektive eröffnen. Denn nach der Verfassung von New Mexico sollen Geldbußen wegen Verstößen gegen das Verbraucherschutzrecht dem öffentlichen Bildungswesen zugutekommen. Sollte die Strafzahlung endgültig Bestand haben und tatsächlich eingetrieben werden können, könnten Schulen, Bildungsprogramme und weitere staatliche Bildungsaufgaben von den Milliarden profitieren. Generalstaatsanwalt Raúl Torrez brachte die Größenordnung der möglichen Einnahmen mit einer bemerkenswerten Aussage auf den Punkt: Möglicherweise könne man damit Schulgebäude für die nächsten 100 Jahre finanzieren. Doch noch ist kein einziger Dollar dieser gigantischen Summe als endgültig gesicherte Einnahme zu betrachten. Denn Meta kündigte an, gegen die Entscheidung juristisch vorzugehen. Damit beginnt die nächste Runde eines erbitterten Rechtsstreits, in dem nicht nur Milliarden, sondern auch das öffentliche Ansehen des Unternehmens auf dem Spiel stehen. Die Anwälte von Meta bestreiten zentrale Annahmen der Entscheidung und halten insbesondere die Berechnung der angeblichen Gesetzesverstöße für rechtlich problematisch. Nach ihrer Darstellung sei es beispiellos, Verstöße danach zu bemessen, wie viele Menschen irreführende Äußerungen des Unternehmens möglicherweise gehört oder gesehen haben könnten. Die Juristen argumentieren außerdem, dass kein ausreichender Nachweis erbracht worden sei, wonach die entsprechenden Aussagen tatsächlich konkrete Schäden bei einzelnen Betroffenen verursacht hätten. Zudem bezweifelt Meta, dass alle Personen, die bei der Berechnung berücksichtigt wurden, überhaupt als betroffene Verbraucher im Sinne des Gesetzes gelten können. Aus Sicht des Unternehmens könnte die verhängte Strafzahlung deshalb gegen verfassungsrechtliche Anforderungen der Verhältnismäßigkeit und eines fairen Verfahrens verstoßen. Im Berufungsverfahren könnte es Meta möglicherweise gelingen, die Zahl der festgestellten Verstöße zu reduzieren und damit auch die Gesamtsumme erheblich zu senken. Die Verteidigung hatte im Verfahren eine Zahlung von höchstens rund 3,4 Milliarden Dollar ins Gespräch gebracht. Dass die juristische Auseinandersetzung noch lange nicht beendet sein dürfte, räumte auch Generalstaatsanwalt Torrez ein. Schließlich könnte es Jahre dauern, bis rechtskräftig über den Milliardenbetrag entschieden ist. DOCH EINES STEHT SCHON JETZT FEST: DER FACEBOOK-KONZERN HAT EIN MASSIVES GLAUBWÜRDIGKEITSPROBLEM! Die Geschworenen haben Millionen Verstöße gegen das Verbraucherschutzrecht festgestellt, und ein Richter hat daraus eine der größten Geldbußen der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte abgeleitet. Dass das Unternehmen nun seine Verteidigungsrechte wahrnimmt und die Entscheidung anfechten will, ändert nichts daran, dass die bisherigen gerichtlichen Feststellungen einen schwerwiegenden Rückschlag darstellen. Der Fall betrifft dabei weit mehr als einen historischen Datenskandal. Er berührt die Grundfrage, wie viel Vertrauen Menschen jenen Konzernen entgegenbringen können, die persönliche Informationen sammeln, Werbeangebote steuern, Inhalte bewerten und zugleich ihre eigenen Plattformregeln festlegen. Für Facebook-Nutzer ist das Urteil deshalb auch Anlass, über die eigene Abhängigkeit von großen sozialen Netzwerken nachzudenken. Wer entscheidet, welche Beiträge Leser erreichen? Wer überprüft mögliche Fehler bei Löschungen oder Kontosperren? Wie transparent sind Entscheidungen, die tief in die öffentliche Kommunikation und den wirtschaftlichen Erfolg von Medien und Unternehmen eingreifen können? Und weshalb sollten gewöhnliche Nutzer die Angaben eines Konzerns ungeprüft hinnehmen, wenn ein Gericht nun zahlreiche öffentliche Zusicherungen dieses Konzerns als täuschend bewertet? Besonders für Betreiber von Nachrichtenseiten können Sperrungen und Reichweitenbeschränkungen empfindliche Folgen haben, auch wenn das New-Mexico-Urteil keine konkrete Sperrung in Deutschland für rechtswidrig erklärt. Kritische Fragen an die Verantwortung privater Plattformbetreiber sind daher keineswegs unangemessen. Die Richterentscheidung liefert Anlass, stärkere Transparenz, verständliche Beschwerdeverfahren und eine unabhängige Überprüfung schwerwiegender Plattformentscheidungen zu fordern. Meta wiederum muss nun im weiteren Rechtsweg darlegen, weshalb die Strafe und die zugrunde gelegte Zahl der Verstöße aus seiner Sicht rechtlich keinen Bestand haben dürfen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Aber die Dimension dieses Urteils könnte weit über die Grenzen von New Mexico hinaus Bedeutung gewinnen: für den Datenschutz, die Verbraucherrechte, die Verantwortung digitaler Plattformen und die Frage, ob sich selbst die mächtigsten Internetkonzerne an ihre öffentlich verkündeten Grundsätze halten. FACEBOOK VERLANGT VON SEINEN NUTZERN DIE EINHALTUNG SEINER REGELN – JETZT FORDERT DIE JUSTIZ VOM KONZERN RECHENSCHAFT ÜBER SEINE EIGENEN VERSPRECHEN! 25 MILLIARDEN DOLLAR STRAFE, FAST 44 MILLIONEN FESTGESTELLTE GESETZESVERSTÖSSE UND EIN VERTRAUENSSCHADEN VON GEWALTIGEM AUSMASS: DER META-SKANDAL IST MIT DIESEM URTEIL NOCH LANGE NICHT VORBEI!