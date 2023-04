Fahndung nach mutmaßlichem Messerstecher – Tatverdächtiger stellt sich

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Samstagabend (29. April) gegen 19 Uhr hat sich ein nach einer Messerstecherei am Kölner Hohenzollernring dringend gesuchter, 17 Jahre alter Tatverdächtiger aus Bergisch Gladbach (Rheinisch Bergischer Kreis) im Polizeipräsidium Köln gestellt. Bei den Ermittlungen nach der Gewalttat in der Nacht auf Samstag hatte sich der Fokus der Fahnder auf den flüchtigen Jugendlichen gerichtet. Die Kriminalbeamten hatten kurz vor seiner Selbstgestellung bereits seine Wohnanschrift aufgesucht, ohne ihn dort anzutreffen.

In der Nacht auf Samstag egen 0.20 Uhr soll der 17-Jährige aus einer Gruppe heraus bei einer Konfrontation vor einer Bar zwei Jugendliche mit einem Messer angegriffen und dabei einen 15-Jährigen schwerverletzt haben. Der Tatverdächtige, der keine Angaben zur Sache machte, lässt sich anwaltlich vertreten. Die Ermittlungen dauern an. (cg/kk)