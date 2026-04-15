Fahnenflucht: Die Dämme brechen | Marcus Klöckner | NachDenkSeiten-Podcast | 10. April 2026

von

Dirk Lauer

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Kommentare

Ein Kommentar zu „Fahnenflucht: Die Dämme brechen | Marcus Klöckner | NachDenkSeiten-Podcast | 10. April 2026“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Wehrpflicht ? Für Was ? Mit welche Begründung ? Wer will denn dieses nicht existierende “ Vaterland “ verteidigen ? Freiwillig ? Auf gar keinen Fall ! Unter Zwang und Gewalt ? Überhaupt nicht ? Das könnt Ihr mal total vergessen ;o((

    Antworten

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