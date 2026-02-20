Der Mainzer Lerchenberg bebt! Nach einem handfesten Skandal um gefälschte Bilder zieht das Zweite Deutsche Fernsehen jetzt die Reißleine und wirft seine Reporterin aus der Weltmetropole New York hochkant raus. Was war passiert? Im Flaggschiff der Nachrichten, dem heute journal, flimmerten Szenen über die Bildschirme, die es so nie gegeben hat. Eine verzweifelte Mutter, die vor den Augen ihres klammernden Kindes abgeführt wird – alles nur am Computer erschaffen! Diese künstliche Täuschung schlägt dem Fass den Boden aus und stürzt den Sender in eine tiefe Vertrauenskrise.

Die Chefin im Sender findet deutliche Worte und spricht von einem riesigen Schaden für die Glaubwürdigkeit. Während die Moderatorin im Studio noch ahnungslos von echten Aufnahmen sprach, sahen die Gebührenzahler in Wahrheit eine Mischung aus Computer-Tricks und alten Videos, die völlig falsch zusammengeschnitten wurden. Das ZDF gibt kleinlaut zu, dass hier massiv gegen alle Regeln des ehrlichen Handwerks verstoßen wurde. Die erfahrene Journalistin, die eigentlich für Fakten aus den USA zuständig war, musste deshalb sofort ihren Schreibtisch räumen und ihren Posten verlassen.

In der Politik sorgt der Bild-Schwindel für riesige Empörung und harte Forderungen. Hochrangige Stimmen aus den Bundesländern poltern gegen den sogenannten Haltungsjournalismus und verlangen eine lückenlose Aufklärung im Fernsehrat. Wer monatlich seine Beiträge zahlt, darf nicht mit Märchen aus der Rechenmaschine abgespeist werden, so der Tenor der Kritiker. Nun muss der Sender beweisen, dass er seine eigenen Kontrollen im Griff hat, damit die Zuschauer zwischen Washington und Berlin nicht noch einmal so dreist hinters Licht geführt werden.

