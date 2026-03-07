FASTEN-IRRSINN AN NRW-SCHULE!

Kinder sollen ihr Pausenbrot heimlich essen

Käsebrot-Verbot im Klassenzimmer! An einer Schule im Westen herrscht helle Aufregung um eine dubiose Anweisung. Während viele Kinder ganz normal in ihr Frühstück beißen wollen, sollen sie das jetzt plötzlich nur noch im Verborgenen tun. Der Grund für den Pausen-Zoff: Rücksichtnahme auf Mitschüler, die im heiligen Monat auf Essen und Trinken verzichten. Wer Hunger hat, muss sich jetzt anscheinend verstecken!

Die Verantwortlichen schmücken sich gerne mit bunten Begriffen wie Vielfalt und Mut, doch im Alltag sorgt das für ordentlich Zündstoff zwischen den Bankreihen. Eine Lehrerin hat den Kindern nun offenbar verboten, ihre Mahlzeiten offen zu zeigen. Statt gemeinsam zu essen, sollen sich die Schüler beim Kauen wegdrehen oder ihr Brot heimlich unter dem Tisch verzehren. Damit sollen die Gefühle derjenigen geschont werden, die den ganzen Tag über streng fasten und keinen Bissen anrühren dürfen.

Eltern und Schüler sind fassungslos über diesen bizarren Brot-Befehl aus dem Lehrerzimmer. Viele fragen sich, warum die Mehrheit der Kinder ihr normales Verhalten ändern muss, nur weil einige wenige Verzicht üben. In den sozialen Netzwerken brodelt es bereits gewaltig, denn viele sehen darin eine völlig falsche Art der Toleranz. Wenn das Frühstück zum Geheimnis wird, hört für viele der Spaß an der bunten Vielfalt endgültig auf.

