Festnahme nach Vergewaltigung einer Minderjährigen in Salzgitter!

In der Nacht auf den 18.02. ist eine Minderjährige im Rahmen einer privaten Feierlichkeit Opfer einer Vergewaltigung geworden. Nachdem dieser Sachverhalt der Polizei bekannt geworden ist, wurden umgehend erste Ermittlungen eingeleitet, die noch in der Nacht zur vorläufigen Festnahme eines 20-jährigen Mannes geführt haben. Das Opfer befindet sich in ärztlicher Behandlung. Die weiteren intensiven Ermittlungen laufen. Weitere Details zu diesem Vorgang können aus ermittlungstaktischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt nicht veröffentlicht werden.