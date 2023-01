Feuerwehr Kiel wurde zum Jahreswechsel 2022 / 2023 durch parallele Einsätze phasenweise besonders gefordert!

Die Lage im Rettungsdienst war bereits in den Nachmittagsstunden zeitweise angespannt, so dass zusätzliche Rettungsmittel durch die Kollegen der Löschzüge in Dienst genommen werden mussten. Auffällig waren hier neben zahlreichen alkoholbedingten Einsätzen teils schwere Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern: Neben Handverletzungen, erlitten mehrfach auch Passanten durch fehlgeleitete Raketen und Batterien Verbrennungen oder Knalltraumata. Versorgungen und Transporte in die Kieler Kliniken wurden durch den Kieler Rettungsdienst durchgeführt.

Allein im Zeitraum von 18.00 bis 03.00Uhr wurden mehr als zwei Dutzend Brandeinsätze, 6 Hilfeleistungen, rund 70 Notfälle und ca. 15 Krankentransporte in der Landeshauptstadt durchgeführt.

Im Zeitraum zwischen 18.00Uhr und Mitternacht wurden die Einsatzkräfte der Löschzüge der Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren aus Russee und Dietrichsdorf zu vier Brandeinsätzen ab Zugstärke alarmiert. Feuer auf Balkon, brennende Müllverschläge und Rauch aus Lüftungsschacht in einem Mehrfamilienhaus gaben Anlass zu den Alarmierungen.

In den ersten Stunden des neuen Jahres riefen mehrere ausgelöste Brandmeldeanlagen die Einsatzkräfte auf den Plan. Zeitweise waren alle Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr, sowie drei Freiwillige Feuerwehren in Einsätzen gebunden. Mehrere brennende PKW auf einem Parkdeck im Stadtteil Elmschenhagen stellten hierbei den größten Einsatz im neuen Jahr dar. Auch hier kam es nur zu Sachschäden. Gegen 02.45Uhr drohte ein Feuer im Stadtteil Wik von brennenden Mülltonnen auf ein Wohngebäude überzugreifen; zeitgleich brannte in Elmschenhagen eine Gartenbude in voller Ausdehnung. Vor Ort konnte durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte größerer Schaden verhindert werden, Personen kamen an allen Einsatzstellen nicht zu Schaden.