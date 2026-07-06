Seit der Fußball-WM in Katar boykottiert Pressecop24 die FIFA-Weltmeisterschaften im Fußball komplett!

Entsetzen, Erschütterung und blanke Empörung haben die Fußballwelt erfasst wie ein gewaltiger Sturm – der sogenannte Fall Balogun ist zum alles überschattenden WM-Skandal geworden, der die Glaubwürdigkeit des gesamten Turniers und des Weltverbands FIFA bis ins Mark erschüttert. Nachdem US-Präsident Donald Trump persönlich beim FIFA-Präsidenten Gianni Infantino angerufen und massiv Druck gemacht haben soll, hat der Weltverband die rote Karte gegen den amerikanischen Stürmer Folarin Balogun überraschend zur Bewährung ausgesetzt. Was im Sechzehntelfinale als klare, unumstößliche Entscheidung eines Schiedsrichters begann, endet nun in einer politischen Einmischung sondergleichen, die selbst erfahrene Beobachter sprachlos zurücklässt. Die FIFA hat damit einen Präzedenzfall geschaffen, der die schlimmsten Befürchtungen rund um die Endrunde bestätigt und sofort von Manipulation spricht. Fans auf der ganzen Welt fragen sich entsetzt, ob der schöne Sport noch unabhängig und fair ist oder ob mächtige Politiker mit einem einzigen Anruf die Regeln nach Belieben verbiegen können. Die Entscheidung kam wie aus dem Nichts, kurz nachdem der Spieler vom Platz gestellt worden war, und plötzlich darf er im nächsten entscheidenden WM-Spiel wieder mitwirken – ein Vorgang, der international für blankes Entsetzen sorgt und die Integrität des Wettbewerbs schwer beschädigt.

Experten und Beobachter sehen darin einen direkten Beweis dafür, dass die FIFA vor politischem Druck kapituliert hat und damit ihre eigene Unabhängigkeit verraten hat. Die Empörung ist grenzenlos, denn so etwas darf im Fußball einfach nicht passieren – rote Karten sind keine Verhandlungsmasse, sondern harte, unumstößliche Sanktionen. Die ganze Affäre wirft dunkle Schatten auf das Turnier und lässt die Frage aufkommen, ob hier nicht ganz andere Mächte am Werk sind als nur Sport und Fairplay. Die FIFA steht unter massivem internationalen Druck, und viele fordern jetzt sofortige Aufklärung, bevor der Schaden noch größer wird und der gesamte WM-Traum in sich zusammenbricht.Besonders laut und deutlich wird die Kritik aus Deutschland, wo DFB-Präsident Bernd Neuendorf und der designierte Bundestrainer Jürgen Klopp fassungslos auf die beispiellosen Hintergründe reagieren und klare Worte finden. Neuendorf, der selbst im höchsten Gremium der FIFA sitzt, fordert die Weltorganisation auf, sich endlich zu den Berichten zu erklären, wonach dem Telefonat zwischen Trump und Infantino die Aufhebung der Sperre folgte. Er warnt eindringlich davor, dass der fatale Eindruck entsteht, Politik habe aktiv in den Sport eingegriffen, und fordert, dass dieser Verdacht schnell und schlüssig ausgeräumt wird – sonst stehe die gesamte Integrität des Wettbewerbs und die Glaubwürdigkeit der FIFA auf dem Spiel. Noch schärfer wird es bei Jürgen Klopp, der in der Halbzeit eines WM-Spiels sichtlich aufgebracht und wütend wirkte: Er bezeichnet den Vorgang als verrückt und sagt klipp und klar, dass diese beiden Männer – Trump und Infantino – von Fußball keine Ahnung haben und mit dem Spiel nichts zu tun haben sollten. Es sei unser Spiel, nicht ihres, und wenn so etwas passiert, dann werde alles infrage gestellt, was den Fußball ausmache. Der designierte Bundestrainer zeigt sich tief erschüttert und macht deutlich, dass solche Einmischungen den Sport zerstören können. Noch deutlicher wird der ehemalige FIFA-Präsident Joseph Blatter, der den Vorgang als direkte Bedrohung für die Zukunft des gesamten Weltverbands sieht. Er betont, rote Karten dürften niemals durch politische Interventionen aufgehoben werden, sondern nur nach klaren Regeln und durch unabhängige Instanzen. Wenn ein US-Präsident beim FIFA-Boss interveniert und danach ein Spieler vor einem wichtigen WM-Spiel „begnadigt“ wird, dann stelle sich die einfache, aber dramatische Frage: Wohin geht die FIFA? Der Fußball dürfe niemals zum Spielball der Politik werden, warnt Blatter mit Nachdruck und sieht die Glaubwürdigkeit des Verbands in akuter Gefahr. Die deutschen Protagonisten sind sich einig: Was hier passiert ist, darf nicht ohne Konsequenzen bleiben, sonst verliert der Fußball seine Seele und wird zum reinen Machtspiel.Nun droht echter Ärger auf höchster Ebene, denn der belgische Verband prüft bereits rechtliche Schritte gegen die FIFA-Entscheidung, während in Belgien die Politik auf den Barrikaden steht und den Vorgang als unerhörte Einmischung brandmarkt. Experten warnen eindringlich vor einem drohenden Regelchaos, sollte diese Entscheidung Bestand haben – denn wenn klare Disziplinarvorgaben einfach so außer Kraft gesetzt werden können, dann bricht das gesamte Regelwerk zusammen und der Wettbewerb wird zum reinen Lotteriespiel. Es sei ein skandalöser Verstoß gegen die Regeln und eine klare Manipulation des Wettbewerbs, wenn das Gastgeberland seinen politischen Einfluss auf den FIFA-Präsidenten nutzt, um einem eigenen Spieler einen unfairen Vorteil zu verschaffen, heißt es aus Kreisen von FairSquare.

Die Organisation hat bereits früher Beschwerde gegen Infantino eingelegt, nachdem dieser dem US-Präsidenten einen neuen FIFA-Friedenspreis verliehen hatte – nun sieht man die aktuelle Entscheidung als weiteren Beleg für eine gefährliche Nähe zwischen Politik und Sport. Infantino selbst steht massiv in der Kritik wegen seiner engen Beziehung zu Trump, die schon seit langem für Misstrauen sorgt. Die aktuelle Affäre hat ihm eine riesige Angriffsfläche geboten, die sogar seine angestrebte Wiederwahl im kommenden Jahr ernsthaft gefährden könnte. Viele fordern jetzt Konsequenzen bis hin zu einem möglichen Boykott der FIFA und des Turniers, denn die Glaubwürdigkeit des Weltverbands ist schwer beschädigt und der Fußball droht, endgültig zum Spielball mächtiger Interessen zu werden. Die gesamte WM steht unter einem dunklen Schatten, und die Frage bleibt: Kann der Sport sich davon noch erholen oder ist der Schaden schon zu groß? Die Empörung wächst mit jeder Stunde, und die Rufe nach Aufklärung und Konsequenzen werden lauter und lauter – der Ball liegt jetzt bei der FIFA, und die Welt schaut genau hin.

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