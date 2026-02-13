FILZ-ALARM IM NORDEN! SPD UNTER DRUCK – BERATERJOB UND PARTEIAMT SORGEN FÜR HEFTIGE DEBATTE

Schwerin kommt nicht zur Ruhe! Neue Vorwürfe erschüttern die Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern. Im Mittelpunkt steht die Sprecherin von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig: die bekannte Polit-Influencerin Lilly Blaudszun. Kaum im Amt, sorgt ihre gleichzeitige Tätigkeit für eine Kommunikationsberatung für hitzige Diskussionen. Kritiker wittern eine problematische Nähe zwischen Parteiarbeit und staatlichen Aufträgen – und sprechen von einer heiklen Grauzone, die das Vertrauen der Bürger erschüttern könnte.

Aus der Staatskanzlei kommt scharfer Widerspruch. Regierungssprecher Andreas Timm weist die Anschuldigungen entschieden zurück und betont, die Beauftragung der Firma habe lange vor Blaudszuns Tätigkeit dort begonnen. Die Entscheidung über ihre Rolle sei allein Sache der Partei gewesen, nicht der Regierung. Auch bei der Vergabe von Projekten sei alles ordnungsgemäß nach festen Regeln erfolgt. Dennoch bleibt die Diskussion brisant, denn weitere Aufträge im Umfeld derselben Unternehmensgruppe sorgen für zusätzliche politische Unruhe.

Blaudszun selbst sieht keinerlei Konflikt und erklärt, sie trenne ihre Aufgaben strikt organisatorisch, zeitlich und inhaltlich. Mandate mit möglicher Überschneidung wolle sie gar nicht erst annehmen. Fakt ist jedoch: Die Verbindung zwischen ihr und Schwesig reicht weit zurück, beide arbeiten schon seit Jahren eng zusammen. Für die Opposition ist das ein gefundenes Fressen – für die SPD ein unangenehmes Thema, das nun mitten in die politische Landschaft des Nordens einschlägt und die Frage aufwirft, wie sauber die Grenze zwischen Partei und Staat wirklich gezogen ist.

