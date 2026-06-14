Was für ein gewaltiger Paukenschlag hinter den verschlossenen Türen der Macht, der die arbeitende Bevölkerung fassungslos zurücklässt. Während die Menschen hierzulande mühsam jeden Cent zweimal umdrehen müssen, um die ständig steigenden Kosten für das alltägliche Leben zu bewältigen, fließt das hart erarbeitete Geld der Bürger in Strömen über die Landesgrenzen hinaus. Deutschland hat sich heimlich, still und leise an die absolute Spitze der internationalen Unterstützer gekämpft und belegt mittlerweile den unrühmlichen Silber-Platz der globalen Geberländer. Doch der eigentliche Hammer kommt erst noch und sorgt für massives Entsetzen: Die Bundesregierung hat hinter dem Rücken der Steuerzahler entschieden, dass dieses gigantische Vermögen niemals wieder zurückgezahlt werden muss.

Es ist ein unfassbares Geschenk auf Kosten der Allgemeinheit, das für heftige Diskussionen und blanke Wut sorgt. Während andere Nationen bei ihren Hilfskrediten ganz genau hinschauen und auf spätere Rückzahlungen oder wirtschaftliche Gegenleistungen pochen, zeigt sich Berlin gewohnt spendabel und verzichtet freiwillig auf jeden einzelnen Cent. Die politischen Entscheider winken das Vermögen einfach durch und deklarieren die gigantischen Summen als reine, unwiderrufliche Spenden. In den Amtsstuben wird dieser Schritt als alternativlose Solidarität verkauft, doch an den Küchentischen der Nation fragen sich die Menschen zurecht, wer eigentlich noch an die Zukunft des eigenen Landes denkt. Die Botschaft, die damit ausgesendet wird, ist fatal und gleicht einem wirtschaftlichen Offenbarungseid.

Kritiker schlagen angesichts dieser Großzügigkeit der Extraklasse Alarm und sprechen von einem beispiellosen Skandal, der den sozialen Frieden im Land massiv gefährden könnte. Überall im eigenen Land fehlt das Geld an allen Ecken und Enden: Schulen verfallen, die Infrastruktur bröckelt vor sich hin und die Rentenkassen sind chronisch leer. Dass nun ein derart gewaltiger Batzen Geld ohne jede Bedingung und ohne die geringste Chance auf eine spätere Rückerstattung verschenkt wird, ist für den normalen Arbeiter kaum noch vermittelbar. Während Deutschland im internationalen Rampenlicht den spendablen Retter mimt, bleibt für die eigene Bevölkerung am Ende des Tages nur das Nachsehen und das bittere Gefühl, mal wieder die Zeche für alle anderen zahlen zu müssen.

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