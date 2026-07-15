Schluss mit dem gefährlichen Liebes-Wahnsinn auf den Pausenhöfen! Die britische Regierung zieht die Reißleine und schickt einen knallharten neuen Lehrplan in die Klassenzimmer, um Jugendliche vor den dunklen Abgründen des Internets zu schützen.

Düstere Schatten legen sich über die Schulhöfe, denn das Internet hat eine gefährliche Brutstätte des Hasses erschaffen! Junge Teenager geraten im weltweiten Netz immer häufiger in die Fänge von verbitterten Männern, die ihren tiefen Frauenhass hinter scheinbar harmlosen Ratschlägen verstecken. In fiesen Online-Foren spucken diese Einzelgänger Gift und Galle gegen das weibliche Geschlecht, schüren wilde Verschwörungen und verkaufen verunsicherten Jungs ein völlig verdrehtes Bild von wahrer Männlichkeit. Um dieser gefährlichen Gehirnwäsche endlich einen Riegel vorzuschieben, greift der Staat jetzt durch. Mit einem brandneuen, revolutionären Unterrichtsprogramm sollen Schüler gezielt lernen, die fiesen Lügen der Internet-Hasser zu entlarven, giftige Rollenbilder zu zertrümmern und echte, respektvolle Liebe zu begreifen.

Der Grund für diesen radikalen Schritt ist ein erschreckender Trend im Schlafzimmer, der Experten das Blut in den Adern gefrieren lässt. Jugendliche kommen heutzutage extrem früh mit schmuddeligen Internet-Filmchen in Berührung und versuchen später, die brutalen Szenen haargenau im echten Leben nachzustellen. Ein fataler Irrglaube macht sich breit: Junge Liebhaber denken plötzlich, ihnen stünde alles zu und Frauen wollten beim intimsten Akt gewürgt werden! Doch im Klassenzimmer wird jetzt Klartext geredet: Ein stummes Nicken ist keine Freikarte für Gewalt. Wer den Partner im Bett würgt oder ihm die Luft abschnürt, spielt mit dem Feuer und landet im schlimmsten Fall direkt hinter schwedischen Gardinen. Denn auch mit Einverständnis bleibt diese gefährliche Praxis eine schwere Straftat, für die eine lange Gefängnisstrafe droht.

Neben den körperlichen Grenzen knöpft sich der neue Lehrplan auch die seelische Grausamkeit in Beziehungen vor. Die Schüler sollen lernen, die Alarmglocken schrillen zu lassen, wenn der Partner heimlich im Handy herumschnüffelt oder durch fiese psychologische Tricks versucht, das Gegenüber systematisch in den Wahnsinn zu treiben. Die Botschaft der Politik ist dabei glasklar und kompromisslos: Hass gegen Frauen wird nicht angeboren, sondern erlernt – und genau deshalb kann man ihn auch wieder verlernen! Mit dem Start des neuen Schuljahres wird die Aufklärungsoffensive für die Schulen zur absoluten Pflicht, um schädliche Mythen endgültig im Keim zu ersticken und die Gewalt gegen Frauen drastisch zu reduzieren.

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