FLAMINGO-SKANDAL ERSCHÜTTERT DIE UKRAINE!Neue Superwaffe – aber der Hersteller steckt im Korruptionssumpf! Spur führt bis zu Selenskyjs engstem Kreis!

Kiew – Eigentlich sollte sie ein Symbol für Hightech, Verteidigungsstärke und westliche Zusammenarbeit sein: Die neue ukrainische Präzisionswaffe namens „Flamingo“ gilt als einer der größten militärischen Hoffnungsträger Kiews im Abwehrkampf gegen Russland. Doch nun überschattet ein explosiver Korruptionsverdacht das gesamte Projekt – und die Spur führt offenbar direkt ins Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj!

Laut brisanten Enthüllungen eines ukrainischen Investigativ-Portals soll der Hersteller der „Flamingo“-Drohne, ein vermeintlich unabhängiges Hightech-Unternehmen, eng mit mehreren Oligarchen und Regierungsberatern verbandelt sein. Interne Dokumente deuten auf verschobene Gelder, Scheinfirmen und undurchsichtige Auftragsvergaben im dreistelligen Millionenbereich hin.

Der Verdacht: Gelder aus westlichen Hilfspaketen und Rüstungsetats sollen in private Taschen umgeleitet worden sein – zum Teil über Offshore-Konten auf Zypern und in den Emiraten. Besonders brisant: In den geleakten Papieren tauchen Namen auf, die dem Präsidentenpalast alles andere als fremd sein dürften.

Ein Insider schlägt Alarm: „Das ist kein Einzelfall – hier geht es um systematischen Missbrauch von Kriegsgewinnen“, heißt es aus Kreisen der ukrainischen Antikorruptionsbehörde NABU, die nun offiziell Ermittlungen aufgenommen hat.

Während Selenskyj sich öffentlich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert hat, versucht sein Stab, Schadensbegrenzung zu betreiben: Man spreche von einer „Desinformationskampagne russischer Herkunft“. Doch in der Ukraine selbst brennt die Diskussion – nicht nur über moralische Integrität, sondern auch über die Glaubwürdigkeit der militärischen Führung.

Fakt ist: Der „Flamingo“-Skandal könnte nicht nur ein Prestigeprojekt beschädigen, sondern auch das Vertrauen westlicher Partner in die ukrainische Kriegsführung erschüttern. Ein Fall, der Sprengkraft hat – politisch und militärisch.