FLAMMEN-ALARM IM EINKAUFS-TEMPEL! GROSS-EINSATZ IM SOPHIENHOF – MENSCHEN VERMISST, RETTUNGSKRÄFTE KÄMPFEN UM JEDE SEKUNDE

Kiel – Dramatische Szenen mitten in der Innenstadt! Sirenen heulen, Blaulicht flutet das Sophienblatt, Feuerwehr und Rettungsdienst rücken mit einem Großaufgebot zum Sophienhof aus. Dichter Rauch, hektische Evakuierungen und die bange Frage: Sind noch Menschen im Gebäude? Nach ersten Angaben der Einsatzleitung ging es bei dem Großeinsatz vor allem um Menschenrettung. Mehrere Personen wurden zunächst im betroffenen Bereich vermisst, während Einsatzkräfte unter Hochdruck das Gebäude durchsuchten.

Vor dem Einkaufszentrum, das nur wenige Schritte vom Hauptbahnhof entfernt liegt, bauten Polizei und Feuerwehr eine weiträumige Absperrung auf. Fahrzeuge standen Stoßstange an Stoßstange, Einsatzkräfte rannten mit Atemschutz in das Gebäude, während draußen besorgte Passanten das Geschehen verfolgten. Die Lage blieb zunächst unübersichtlich, Angaben zu möglichen Verletzten oder zum genauen Brandverlauf konnten die Verantwortlichen nicht machen. Klar war nur: Jede Minute zählte.

Dann die erste vorsichtige Entwarnung aus dem Lagezentrum. Das Feuer konnte gelöscht werden, das Gebäude wurde vollständig geräumt. Dennoch blieb der Einsatz nicht beendet, denn Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei arbeiteten weiter an der Kontrolle der betroffenen Bereiche und an den Nachmaßnahmen. Wie groß der Schaden in dem Einkaufszentrum mit seinen zahlreichen Geschäften tatsächlich ist und was den Brand ausgelöst hat, ist noch völlig offen. Für die Einsatzkräfte begann nach den Flammen die aufwendige Suche nach Antworten.

