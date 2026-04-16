+++ FLAMMEN-DRAMA IN RAUNHEIM! CONTAINER-HÖLLE IN DER NACHT – BEWOHNER IN SICHERHEIT, FEUERWEHR IM DAUER-EINSATZ! +++

Raunheim wird in der Nacht zum Schauplatz eines dramatischen Großeinsatzes: Im Schnelser Weg steht plötzlich eine komplette Containerwohnanlage in Flammen! Dichter Rauch steigt in den Himmel, Sirenen zerreißen die Stille, während Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem massiven Aufgebot anrücken. Die Lage ist zunächst unübersichtlich, das Gebäude kann wegen der extremen Hitze nicht betreten werden. Minuten, die sich wie eine Ewigkeit anfühlen – die bange Frage: Sind noch Menschen im Inferno eingeschlossen?

Dann die erste Entwarnung: Die Bewohner der Anlage, darunter auch Menschen ohne festen Wohnsitz, können größtenteils unversehrt ins Freie gebracht werden. Ein Bewohner erleidet leichte Verletzungen und muss im Krankenhaus behandelt werden. Für die übrigen Betroffenen wird kurzfristig eine Unterkunft in einem nahegelegenen Hotel organisiert. Die Erleichterung ist groß, doch der Schock sitzt tief. Währenddessen kämpfen die Einsatzkräfte weiter gegen die Flammen – mit Erfolg: Das Feuer wird schließlich unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht. Hinweise auf weitere vermisste Personen gibt es nach aktuellem Stand nicht. Jetzt hat das Kriminalkommissariat in Rüsselsheim die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Der Einsatz fordert jedoch auch seinen Preis: Mehrere Feuerwehrleute werden bei den Löscharbeiten verletzt, einer von ihnen muss sogar stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Auch Einsatzfahrzeuge werden durch die enorme Hitze beschädigt – ein Bild der Verwüstung bleibt zurück. Zahlreiche Feuerwehren aus der gesamten Region sowie das THW stehen im Dauereinsatz, um die Lage zu sichern und die Aufräumarbeiten voranzutreiben. Der betroffene Bereich im Schnelser Weg bleibt weiterhin gesperrt – Anwohner und Ortskundige werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Raunheim steht unter Schock – und viele fragen sich jetzt: Wie konnte es zu diesem Feuer kommen?

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24