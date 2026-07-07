Das pure Chaos beherrscht die beliebtesten Ferienparadiese der Deutschen, wo meterhohe Flammenwände die Idylle in Schutt und Asche legen. Während in den ausgetrockneten Urlaubsregionen von Spanien, Frankreich, Griechenland und Portugal die Wälder wie Zündhölzer fressen und verzweifelte Menschen um ihre Existenz bangen, blickt die Welt fassungslos auf eine seltsame Ausnahme auf der Landkarte. Mitten im kochend heißen Mittelmeerraum scheint eine grüne Oase der Ruhe wie durch ein Wunder komplett verschont zu bleiben. Die Menschen fragen sich panisch, warum das flammende Inferno vor den Toren von Rom und Mailand einfach Halt macht, während ringsherum die Welt untergeht.

Hinter den Kulissen der Katastrophe tobt derweil eine hitzige Debatte über die wahren Ursachen der verheerenden Katastrophe, die den Kontinent in Atem hält. Viele vermeintliche Experten zeigen sofort mit dem Finger auf das Thermometer und machen die drückende Sommerhitze für das Drama verantwortlich. Doch die Wahrheit hinter den Rauchschwaden ist weitaus düsterer und schockierender, als es die Behörden oft wahrhaben wollen. Es ist nämlich keineswegs die glühende Sonne am Himmel, die die Landschaft in ein flammendes Grab verwandelt, sondern die skrupellose Hand des Menschen.

Während in den betroffenen Krisenstaaten kriminelle Brandstifter völlig ungehindert ihr Unwesen treiben und die Natur mutwillig in Brand stecken, herrscht im verschonten Stiefelstaat offenbar eine ganz andere Disziplin. Dort werden die Wälder im Gegensatz zu den Nachbarländern schlichtweg nicht böswillig angezündet, was den entscheidenden Unterschied ausmacht. Wer also weiterhin steif und fest behauptet, nur das Wetter trage die Schuld an den schrecklichen Ereignissen, ignoriert die brutale Realität und redet völlig ahnungslos an den harten Fakten vorbei.

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