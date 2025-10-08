FLEISCHKRIEG IN DER UNION! VEGGIE-BURGER LÖST POLIT-BEBEN AUS – CDU UND CSU ZERFLEISCHEN SICH IM IRRSINN UM SOJAPATTIES UND GURKENSCHNITTE! 

Jetzt brennt der Grill im Berliner Politikbetrieb – und zwar lichterloh! Was als harmloses Ernährungsthema begann, hat sich zu einer regelrechten Parteischlacht entwickelt: Die Union zerlegt sich selbst – wegen des Veggie-Burgers! Kaum zu glauben, aber wahr: Zwischen den konservativen Fleischfreunden und den modern-ökologischen Umdenkern in CDU und CSU herrscht Krieg über die Frage, ob pflanzliche Fleischalternativen staatlich gefördert, auf Parteiveranstaltungen serviert oder überhaupt als „Burger“ bezeichnet werden dürfen. Der Streit hat mittlerweile groteske Züge angenommen – vom Parteitag bis zum Stammtisch, überall fliegen die rhetorischen Fetzen! Während CSU-Traditionalisten im Brustton der Überzeugung erklären, „ein Burger ohne Fleisch ist wie Bayern ohne Bier“, kontern jüngere CDU-Reformer mit Visionen von Nachhaltigkeit, Klimaschutz und „neuem Lebensstil für die Mitte der Gesellschaft“. Doch anstatt Einigkeit zu demonstrieren, eskaliert der interne Machtkampf – und das mitten in einer Zeit, in der die Union eigentlich Geschlossenheit gegenüber der Ampel zeigen wollte. Jetzt redet keiner mehr über Energiepreise oder Wirtschaft – nein, das Thema Nummer eins lautet: Tofu statt Rind! CSU-Größen sprechen von „Gender-Gastronomie“ und „Verweichlichung des Abendlands“, während CDU-Funktionäre anmerken, dass man „auch als Christdemokrat nicht jeden Tag Schweinsbraten braucht“. Die Fronten verhärten sich: In Bayern werden Veggie-Burger auf Parteitagen boykottiert, in Berlin dagegen stolz serviert – Symbolpolitik auf dem Teller! Hinter dem vermeintlich lächerlichen Burger-Streit steckt aber mehr: ein offener Kulturkampf um die Ausrichtung der Union. Soll sie modern, urban, umweltbewusst werden – oder weiter als Bollwerk der alten Werte auftreten? Friedrich Merz steht zwischen den Lagern, versucht zu schlichten, doch seine Vermittlungsversuche verpuffen. „Jeder soll essen, was er will“, sagt er, doch keiner hört mehr zu. Stattdessen titeln politische Beobachter bereits spöttisch von der „Bratlings-Schlacht im Konrad-Adenauer-Haus“. Die Union wollte zeigen, dass sie Zukunft kann – und zeigt stattdessen, dass sie sich über einen Burger zerstreitet. Während die Grünen grinsend Popcorn essen und die SPD genüsslich zuschaut, kämpft die Opposition mit sich selbst – nicht um Macht, sondern um Mett! Das Desaster ist perfekt: Statt klare Botschaften an die Wähler zu senden, streitet man über Zutatenlisten. Die Union, einst Symbol von Stabilität, wirkt plötzlich wie eine chaotische Kochshow ohne Rezept. Der Veggie-Burger wird zum Symbol einer Partei, die zwischen Tradition und Zeitgeist hin- und hergerissen ist – und sich dabei selbst zerfleischt. Der eine will Grillfleisch, der andere Gemüse – am Ende bleibt nur verbrannte Erde. So sieht Opposition à la Union 2025 aus – viel Rauch, kein Geschmack, und keiner weiß mehr, wer eigentlich den Grill bedient!