Flörsheim am Main: Mann nach Sexualdelikt auf “After-Zug-Party” festgenommen!

Flörsheim am Main, Hauptstraße, Sonntag, 11.02.2024, 18.30 Uhr

(jn)Auf der “After-Zug-Party” des Faschingsumzuges in Flörsheim kam es am Sonntagabend zu einem Sexualdelikt, bei der eine 15-Jährige von einem 24-Jährigen sexuell bedrängt wurde. Derzeitigen Ermittlungen nach hielt sich die Jugendliche aus Hattersheim gegen 18.30 Uhr im Bereich der Hauptstraße auf, wo sie den 24-Jährigen aus Karlsruhe kennenlernte. Im weiteren Verlauf soll es dann zu einem sexuellen Übergriff des 24-Jährigen gekommen sein, woraufhin die Geschädigte die Polizei alarmierte. Diese konnten den Tatverdächtigen festnehmen und für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Polizeistation in Flörsheim verbringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und in Rücksprache mit der Wiesbadener Staatsanwaltschaft kam der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß.

