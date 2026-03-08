FLUCHT-DRAMA IN DUBAI! INFLUENCER RETTEN NUR SICH – UND LASSEN IHRE TIERE ZURÜCK

Dubai – Panik in der Luxus-Metropole am Golf! Als die ersten Raketen im Zuge des eskalierenden Konflikts mit dem Iran einschlugen, verwandelten sich die glitzernden Hochhäuser von Dubai in Szenen hektischer Flucht. Ausländer, Geschäftsleute und vor allem Influencer packten in Windeseile ihre Koffer. Reisepass, Laptop, Designer-Tasche – alles, was schnell greifbar war, wanderte in die Handgepäckrolleys. Doch während sie um jeden Flug kämpften und ihre Social-Media-Accounts mit dramatischen Abschieds-Posts füllten, blieb für viele ihrer Haustiere kein Platz mehr. Hunde und Katzen, die zuvor in luxuriösen Apartments lebten, wurden plötzlich zurückgelassen.

Besonders erschütternd ist das Schicksal eines Hundes, der laut Nachbarn einfach in einer Wohnung zurückgelassen worden sein soll. Seine Besitzer – ein Influencer-Paar aus Europa – seien kurz nach den ersten Raketenangriffen fluchtartig zum Flughafen gefahren. Während sie ihr Leben in Sicherheit bringen wollten, blieb das Tier allein zurück. Tierschützer berichten, dass sich solche Fälle derzeit häufen. Immer häufiger erreichen sie Hilferufe von Hausmeistern oder Nachbarn, die verlassene Tiere in Apartments oder auf Balkonen entdecken. In einer Stadt, die für Luxus, Glamour und millionenschwere Lifestyle-Inszenierungen steht, zeigt sich plötzlich eine dunkle Seite der Influencer-Welt.

Für viele Tierfreunde ist das Verhalten der geflohenen Besitzer ein moralischer Skandal. Während Influencer sonst ihr Leben mit Haustieren als Teil ihrer Marke inszenieren – mit perfekt gestylten Fotos und emotionalen Posts – bleiben die Tiere im Ernstfall offenbar oft zurück. Freiwillige versuchen nun verzweifelt, die zurückgelassenen Hunde und Katzen zu retten, bevor sie verdursten oder verhungern. Doch die Situation wird mit jedem Tag chaotischer. Während Flugzeuge voller Menschen das Land verlassen, kämpfen Tierschützer im Schatten des Krieges um das Überleben der zurückgelassenen Vierbeiner – stille Opfer einer panischen Flucht aus der Luxuswelt von Dubai.

