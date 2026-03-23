FLUGHAFEN-DRAMA IN NEW YORK! FLUGZEUG RAMMT POLIZEI-FAHRZEUG – CHAOS AM HIMMEL, AIRPORT DICHT!

Schock-Szenen am New Yorker Flughafen LaGuardia! Am späten Sonntagabend eskalierte eine eigentlich routinemäßige Landung zu einem dramatischen Zwischenfall. Eine Maschine von Air Canada Express krachte auf dem Rollfeld plötzlich in ein Fahrzeug der Hafenbehörde – mitten im Einsatzbereich der Polizei. Augenzeugen berichten von einem gewaltigen Aufprall, Trümmerteilen und hektischen Rettungseinsätzen. Der Airport wurde sofort gesperrt, Flüge aus den USA und Kanada mussten umgeleitet werden – der Luftraum rund um die Metropole versank im Ausnahmezustand!

Besonders brisant: Zwei Polizisten wurden bei dem Crash schwer verletzt! Rettungskräfte rasten zur Unglücksstelle, während sich auf Social Media dramatische Bilder verbreiteten. Darauf zu sehen: Die Air-Canada-Maschine schwer beschädigt, die Nase zerstört, das Flugzeug teils angehoben auf dem Heck. An Bord befanden sich rund hundert Passagiere – darunter auch eine Gruppe orthodoxer Juden aus dem Großraum New York. Über ihren Zustand herrscht bislang Unklarheit. Die bange Frage: Wie konnte es zu diesem folgenschweren Zusammenstoß kommen?

Erste Daten zeigen: Die Maschine war aus Montreal gestartet und befand sich bereits auf dem Rollfeld, als sie mit hoher Geschwindigkeit auf das Fahrzeug prallte. Gleichzeitig zog ein Unwetter über die Region – Regen und schlechte Sicht könnten eine entscheidende Rolle gespielt haben. Die US-Luftfahrtbehörde reagierte sofort und sperrte den Flughafen komplett. Experten befürchten massive Auswirkungen auf den Flugverkehr – und viele offene Fragen bleiben: War es menschliches Versagen, Technik-Panne oder das aufziehende Unwetter, das dieses dramatische Flughafen-Chaos auslöste?

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