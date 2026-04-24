+++ FÖRDERGELD-BEBEN IN BERLIN! KULTURSENATORIN WIRFT HIN – AFFÄRE ZWINGT SIE IN DIE KNIE +++

Berlin steht unter Schock! Die parteilose Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson zieht die Reißleine und bittet um ihre Entlassung – und das nach nicht einmal einem Jahr im Amt! Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig, denn eine brisante Fördergeld-Affäre hat die Hauptstadtpolitik erschüttert. Mit knappen Worten erklärt sie ihren Rückzug und übernimmt damit öffentlich Verantwortung für die Vorwürfe, die seit Monaten immer lauter werden. Im politischen Berlin wird dieser Schritt als dramatisches Eingeständnis gewertet – ein Rücktritt, der nicht freiwillig wirkt, sondern wie das letzte Mittel in einem immer größer werdenden Skandal.

Im Zentrum der Affäre steht ein vernichtender Bericht des Rechnungshofs, der der Kulturverwaltung schweres Fehlverhalten vorwirft. Es geht um rechtswidrige und willkürliche Entscheidungen bei der Vergabe von Fördergeldern in Millionenhöhe. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner zeigt sich öffentlich respektvoll gegenüber dem Rücktritt, doch hinter den Kulissen wächst der Druck. Im Abgeordnetenhaus herrscht Fassungslosigkeit, Oppositionspolitiker stellen unbequeme Fragen, auf die es kaum klare Antworten gibt. Besonders brisant: Wer trägt am Ende die Verantwortung für die umstrittenen Entscheidungen? Die Antworten bleiben vage – und genau das heizt die Debatte weiter an.

Die Affäre zieht immer weitere Kreise und erinnert viele bereits an den Rücktritt ihres Vorgängers Joe Chialo, der ebenfalls überraschend sein Amt niederlegte. Ein politisches Déjà-vu, das die Kulturpolitik der Hauptstadt in eine tiefe Krise stürzt. Selbst interne Maßnahmen wie die Entlassung eines Staatssekretärs konnten den Druck nicht mindern – im Gegenteil: Kritiker sprechen von einem misslungenen Ablenkungsmanöver. Am Ende blieb der Senatorin offenbar keine andere Wahl mehr. Berlin erlebt damit den nächsten politischen Paukenschlag – und die Frage bleibt: Wer fällt als Nächster in diesem Skandal?

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