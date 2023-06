Folgenschwere Auseinandersetzungen auf der Kirmes in Frickhofen!

Bei einer Auseinandersetzung auf der Frickhöfer Kirmes wurde der 20-jährige Geschädigte vom 17-jährigen Beschuldigten mit einem Messer attackiert. Der Geschädigte erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde im Krankenhaus einer Notoperation unterzogen.

Bei einer weiteren Auseinandersetzung zog sich ein ebenfalls 17-jähriger schwere Verletzungen an der Hand zu. Auch er wurde, durch eine bisher unbekannte Person, mit einem Messer attackiert. In beiden Fällen wurden noch in der Nacht die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei aufgenommen.