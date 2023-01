Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach räuberischer Erpressung mit Messer!

(dr) Polizeibeamte haben am Samstag, den 14. Januar 2023, im Bahnhofsviertel nach einer räuberischen Erpressung einen 28-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Zunächst sprach der 26-jährige Geschädigte am Nachmittag im Bereich der Moselstraße dort befindliche Polizeibeamte an. Er teilte ihnen mit, in den Morgenstunden von einem Mann, den er im Bahnhofsviertel auf der Straße kennengelernt habe, in einem Hotelzimmer mit einem Messer bedroht worden zu sein. Folglich war er gezwungen, an diesen sein Bargeld auszuhändigen. Durch die umgehend eingeleiteten Ermittlungen gelang es, den Tatverdächtigen, einen 28-jährigen Mann, in dem Hotel ausfindig zu machen und widerstandslos festzunehmen. Er wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Darüber hinaus wurde gegen den 26-jährigen Geschädigten, der rund 98 Gramm Haschisch bei sich führte, ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.