(th) Am Samstagmorgen (31. Dezember 2022) kam es gegen 08.00 Uhr in der Moselstraße vor einem Kiosk zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 25-Jähriger lebensbedrohliche Stichverletzungen erlitt. Das Opfer wurde durch die alarmierten Rettungskräfte in ein Klinikum verbracht. Der Täter flüchtete im Anschluss an die Tat. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Tatverdächtigen und den Hintergründen der Tat laufen.