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Frankfurt – Ein medizinischer Notfall an Bord hat den Lufthansa-Flug LH687 von Tel Aviv nach Frankfurt am Main am Sonntag, 15. November 2026, zu einer außerplanmäßigen Landung in Belgrad gezwungen. Die Fluggesellschaft bestätigte, ein Besatzungsmitglied sei erkrankt. Nach Berichten israelischer Medien und der Schilderung eines mitreisenden Intensivmediziners erlitt die Person eine lebensbedrohliche allergische Reaktion, nachdem sie versehentlich Sesam verzehrt haben soll. Laut Daten des Flugverfolgungsdienstes Flightradar24 setzte der Airbus A321neo mit dem Kennzeichen D-AIEQ um 19:06 Uhr MEZ in der serbischen Hauptstadt auf. In Frankfurt kam die Maschine erst am Montagfrüh um 5:11 Uhr MEZ an; Angaben des Frankfurter Flughafens zufolge waren es 5:16 Uhr.

Der Linienflug LH687 startete am Sonntagnachmittag vom Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv in Richtung Frankfurt. Planmäßig war der Abflug für 16:35 Uhr Ortszeit in Israel vorgesehen, tatsächlich hob die Maschine laut Daten des Flugverfolgungsdienstes Flightradar24 um 17:13 Uhr Ortszeit ab – das entspricht 16:13 Uhr MEZ. Als Ankunft in Frankfurt war 20:15 Uhr MEZ vorgesehen. Eingesetzt wurde ein Airbus A321neo mit dem Kennzeichen D-AIEQ, ein Flugzeug der neueren A321-Baureihe. Die Cockpitbesatzung flog unter dem Rufzeichen DLH687. Eine typische Kabine dieses Musters bietet nach übereinstimmenden Berichten gewöhnlich Platz für rund 215 Passagiere; wie viele Menschen an diesem Abend tatsächlich an Bord waren, haben weder die Airline noch der Flughafen öffentlich beziffert.

Was feststeht, hat die Lufthansa selbst gesagt – und das ist bewusst wenig. Eine Sprecherin bestätigte gegenüber BILD, Flug LH687 sei am vergangenen Sonntag „außerplanmäßig in Belgrad gelandet, nachdem ein Besatzungsmitglied erkrankt war“. Der Nachrichtenagentur dpa teilte das Unternehmen denselben Kern mit: Grund für die außerplanmäßige Landung sei die Erkrankung eines Crew-Mitglieds gewesen. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, ließ die Sprecherin offen. Zur Ursache der Erkrankung, zu möglichen Allergien und zum weiteren Gesundheitszustand machte die Airline keine Angaben. Auf die Frage, wie es der Person inzwischen gehe, verwies sie auf die Persönlichkeitsrechte, die gewahrt werden sollten.

Die Darstellung, es habe sich um einen allergischen Schock nach dem Verzehr von Sesam gehandelt, stammt nicht von der Lufthansa und nicht von einer deutschen Polizeibehörde. Sie geht auf israelische Medienberichte und auf den mitreisenden Arzt zurück. Das Boulevardblatt BILD berief sich dazu auf das Luftfahrtportal aviationa2z.com und israelische Veröffentlichungen: Das Crew-Mitglied habe offenbar versehentlich ein Lebensmittel mit Sesam zu sich genommen und sei gegen diese Zutat schwer allergisch gewesen. Eine Pressemitteilung der Polizei Frankfurt oder der Bundespolizei zu dem Vorfall war nicht auffindbar; das ist insoweit schlüssig, als die Maschine nicht in Frankfurt aus dem Verkehr gezogen wurde, sondern bereits in Serbien. Auch das Fachportal The Aviation Herald führte den Fall bis Donnerstagmorgen nicht als eigenen Eintrag.

Öffentlich geschildert hat den Ablauf der israelische Intensivmediziner Uriel Trahtemberg, Leiter der Intensivstation am Galiläa-Krankenhaus in Naharija. Die Tagesschau, gestützt auf die hessenschau, zitierte seine Darstellung ausführlich, unter anderem aus einem Interview mit dem Sender N12. Demnach habe sich der Zustand eines Flugbegleiters rasch verschlechtert. Trahtemberg berichtete, als er nach hinten gekommen sei, habe er eine Menschentraube gesehen; einer der Flugbegleiter habe halb bewusstlos auf dem Boden gelegen. Zwei weitere Ärzte – eine Gynäkologin und ein Neurologe – hätten sich bereits um die Person gekümmert. Er habe sich als Intensivmediziner zu erkennen gegeben. Der Zustand habe sich weiter zugespitzt: Verwirrung, angeschwollene Lippen, erneuter Bewusstseinsverlust. Die Lufthansa selbst hat die betroffene Person durchgehend nur als Besatzungsmitglied bezeichnet und das Geschlecht nicht bestätigt; die Schilderung als Flugbegleiter und als Mann stammt aus dem Bericht des Arztes.

Ein erster Rettungsversuch mit einem EpiPen, einem Autoinjektor mit fest dosiertem Adrenalin, sei erfolglos geblieben, so die öffentliche Darstellung des Arztes. BILD schrieb, der Stift habe „offenbar nicht die erhoffte Wirkung“ gezeigt. Genauere Angaben, warum die erste Gabe nicht griff, hat die Airline nicht veröffentlicht. Weitergehende Schilderungen in internationalen Fachberichten, wonach das Gerät versehentlich in die Luft ausgelöst worden sein soll, lassen sich aus den hier geprüften deutschen Berichten nicht unabhängig bestätigen und werden deshalb nicht als Tatsache festgehalten. Trahtemberg öffnete anschließend den medizinischen Notfallkoffer an Bord, zog Adrenalin auf eine Spritze und verabreichte es. „Die Dosierungen kenne ich auswendig. Das Ganze spielte sich innerhalb von etwa fünf Minuten ab. Nach der Injektion stabilisierte sich sein Zustand“, sagte er, zitiert von der Tagesschau. Die Gefahr sei damit nicht gebannt gewesen.

„Kurz darauf durfte ich mit dem Piloten sprechen. Ich erklärte ihm, dass Lebensgefahr bestehe und wir unbedingt landen müssten“, so Trahtemberg weiter. Die Wirkung von Adrenalin sei zeitlich begrenzt, Patienten mit einem allergischen Schock gehörten ins Krankenhaus. Tatsächlich habe die betroffene Person wenig später erneut das Bewusstsein verloren, gezittert und einen starken Blutdruckabfall erlitten. Die Piloten steuerten daraufhin den Flughafen Belgrad-Nikola Tesla an. BILD gab die Zeitspanne bis zum Aufsetzen mit rund 20 bis 25 Minuten an; das deckt sich mit der Schilderung des Arztes. Mehrere deutsche Medien, darunter die Tagesschau, nannten als Landung in Belgrad „gegen 20:15 Uhr“. Diese Uhrzeit entspricht jedoch der planmäßigen Ankunft in Frankfurt, nicht dem tatsächlichen Aufsetzen in Serbien. Die Rohdaten von Flightradar24 weisen die Ankunft in Belgrad mit 19:06 Uhr MEZ aus, das sind 18:06 Uhr UTC, nach 2 Stunden und 53 Minuten Flugzeit. Rettungskräfte warteten bereits; sie brachten das Besatzungsmitglied in ein Krankenhaus vor Ort. Zum weiteren Verlauf der Behandlung liegen keine amtlichen Angaben vor.

Für die übrigen Reisenden war der Abend damit nicht vorbei. Die Lufthansa teilte mit, eine Ersatzcrew sei nach Belgrad geflogen worden. Weil das Flugzeug dort nicht aufgetankt werden konnte, habe es auf dem Weg nach Frankfurt einen Tankstopp in Wien eingelegt. Flightradar24 verzeichnet den Weiterflug aus Belgrad um 2:14 Uhr MEZ am Montag, 16. November 2026; die Ankunft in Wien folgte um 3:09 Uhr MEZ. Um 4:02 Uhr MEZ ging es von dort weiter nach Frankfurt. Um 5:11 Uhr MEZ, so derselbe Datensatz, setzte die Maschine am Zielort auf – also knapp neun Stunden nach der ursprünglich vorgesehenen Ankunft um 20:15 Uhr. Angaben des Frankfurter Flughafens, über die t-online berichtet hat, nennen als Landung 5:16 Uhr. Die Differenz von wenigen Minuten kann auf unterschiedliche Messpunkte zurückgehen, etwa das Aufsetzen der Räder und die Ankunft an der Parkposition; öffentlich aufgeschlüsselt ist das nicht. BILD hatte die Ankunft in Frankfurt nur mit „gegen 5 Uhr morgens“ umschrieben.

„Wir bedauern, dass es für unsere Gäste zu einer Verspätung kam. Die Sicherheit für Passagiere und Crews hat für die Lufthansa Group stets oberste Priorität“, erklärte das Unternehmen. Eine ausführliche öffentliche Darstellung, warum in Belgrad nicht getankt werden konnte, wie die Passagiere betreut wurden und wie es dem erkrankten Crew-Mitglied geht, blieb aus. Ebenso unbestätigt ist von Airline-Seite die Diagnose einer Sesam-Allergie. Der behandelnde Arzt sprach in seiner Schilderung von einem Mann und einem Flugbegleiter; die Lufthansa selbst verwendete die neutrale Formulierung „Besatzungsmitglied“ beziehungsweise „Crew-Mitglied“. Name, Alter und Staatsangehörigkeit der betroffenen Person wurden von Behörden nicht mitgeteilt und werden hier nicht ergänzt.

Medizinische Ausweichlandungen gehören zum Repertoire der Linienluftfahrt, wenn an Bord ein Zustand auftritt, der sich in der Luft nicht dauerhaft beherrschen lässt. Im Fall von LH687 lag Belgrad deutlich näher als das eigentliche Ziel: Bis Frankfurt hätte die Maschine zum Zeitpunkt der Entscheidung nach den Flugdaten noch einen spürbaren Restweg gehabt, während die serbische Hauptstadt in knapp einer halben Stunde erreichbar war. Das erklärt, warum die Piloten nicht einfach weiterflogen. Es erklärt aber nicht, warum nach einer gelungenen Landung stundenlang nicht weiterging – und warum ausgerechnet der Tank in Belgrad zum nächsten Engpass wurde. Dazu hat die Airline über die knappe Feststellung, dort habe nicht aufgetankt werden können, hinaus keine eigene Erklärung vorgelegt.

Unklar bleibt damit auch, welches Lebensmittel den Schock ausgelöst haben soll, ob es sich um Bordverpflegung, eine Crew-Mahlzeit oder etwas anderes handelte, und ob interne Untersuchungen laufen. Solche Fragen wären Sache der Airline und der zuständigen Stellen, nicht der Spekulation. Festzuhalten ist nur: Der Arzt hat den Vorfall als lebensbedrohlich beschrieben, die Crew hat umgehend nach medizinischer Hilfe unter den Passagieren gerufen, und die Piloten haben den Flug unterbrochen. Dass mehrere Mediziner an Bord waren, war in dieser Nacht ein Glücksfall, kein eingeplanter Standard. Trahtemberg sagte abschließend, zitiert von der Tagesschau: „Ein EpiPen sieht aus wie ein einfaches Gerät, aber man muss wissen, wie man ihn richtig anwendet. Es ist eine große Ehre, jemandem in einer solchen Situation helfen zu können.“

Der Fall zeigt damit ein typisches Muster: Die belastbarsten Zahlen liefert die Flugspur, die belastbarste medizinische Schilderung ein namentlich bekannter Arzt, die knappste Sprache die Airline. Wo Nachrichtenseiten die Landung in Belgrad mit der planmäßigen Frankfurter Ankunftszeit vermengen, muss die Uhr aus den Rohdaten korrigiert werden. Wo von einer Notlandung die Rede ist, bleibt der amtliche Kern eine außerplanmäßige Landung nach Erkrankung eines Crew-Mitglieds. Und wo über den Gesundheitszustand gerätselt wird, gilt weiterhin: Es gibt dazu keine öffentliche Auskunft. Der Flug selbst ist seit dem frühen Montagmorgen beendet; eine laufende Lage mit neuen amtlichen Meldungen liegt nicht vor.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Ernstfall in der Luft zeigt, wie dünn das Netz ist, auf dem ein Linienflug hängt. Ein Besatzungsmitglied bricht zusammen, und plötzlich hängen das Leben eines Menschen und der gesamte Flugablauf an einem mitreisenden Arzt und dem, was im Notfallkoffer liegt. Die Fluggesellschaft betont zu Recht, dass die Sicherheit von Gästen und Crews Vorrang hat. Genau deshalb mutet es merkwürdig an, dass die Maschine am Ausweichflughafen nicht einmal betankt werden konnte und die Passagiere erst nach einer weiteren Zwischenlandung und mit stundenlanger Verspätung ihr Ziel erreichten. Sicherheit endet nicht bei der Landung, sie gilt auch für den Weg nach Hause.

KOMMENTAR / MEINUNG: Was die Airline offiziell sagt, bleibt auffällig knapp: Ein Crew-Mitglied sei erkrankt, eine Ersatzbesatzung sei eingeflogen worden, man bedauere die Verspätung. Die Schilderung einer lebensbedrohlichen allergischen Reaktion stammt nicht von der Gesellschaft, sondern von israelischen Medien und dem Arzt, der an Bord eingegriffen hat. Passagiere, die Stunden in Belgrad und später in Wien festsitzen, erfahren so erst aus Nachberichten, was über den Wolken wirklich geschehen sein soll. Persönlichkeitsrechte des erkrankten Personals müssen gewahrt bleiben. Das entbindet ein Unternehmen aber nicht davon, den Ablauf der Umleitung klar und zeitnah zu erklären.

KOMMENTAR / MEINUNG: Es ist richtig, dass der Name, das Alter und die Herkunft des betroffenen Crew-Mitglieds nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ein allergischer Schock ist kein Schauspiel und keine Schulddebatte. Umso wichtiger ist die Lehre, die der Intensivmediziner selbst gezogen hat: Ein Notfallstift wirkt nur, wenn er korrekt angewendet wird, und die Wirkung von Adrenalin hält nicht ewig. Dass ausgerechnet ein Arzt unter den Fluggästen das Richtige tat, war in dieser Nacht Glück. Verlass darf man darauf nicht haben. Ob die Versorgung an Bord, die Ausweichplanung und die Betreuung der Gäste hinterher wirklich so reibungslos liefen, wie es eine Standardformel zur Sicherheit nahelegt, sollten die Verantwortlichen offen darlegen.

Was meinen Sie: Hat die Airline den Notfall und die stundenlange Verspätung klar genug erklärt? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Flightradar24, Flugverlauf LH687: https://www.flightradar24.com/data/flights/lh687

Tagesschau / hessenschau, 17. November 2026: https://www.tagesschau.de/inland/regional/hessen/hr-notfall-auf-flug-nach-frankfurt-arzt-rettet-flugbegleiter-nach-allergischem-schock-100.html

BILD, 18. November 2026: https://www.bild.de/regional/frankfurt/notfall-auf-lufthansa-flug-crew-mitglied-in-lebensgefahr-6afdc6ac4d1895cf2a8f0032

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