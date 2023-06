Frankfurt – Eschersheim: Gefährliche Körperverletzung mit Messer durch 15-jährigen!

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher verletzte am gestrigen Montag, den 12. Juni 2023, in Eschersheim einen 16-Jährigen mit einem Messer und ergriff anschließend die Flucht. Im Rahmen der Fahndung gelang es Polizeibeamten, den Tatverdächtigen festzunehmen.

Der Beschuldigte und der Geschädigte verabredeten sich zunächst für ein Treffen. Während des Gesprächs kam es zwischen beiden aus bislang unbekannten Gründen zu Unstimmigkeiten, sodass der Beschuldigte ein Messer zog und den vor ihm flüchtenden Geschädigten über die U-Bahnschienen der Haltestelle “Am Weißen Stein” bis zum Eingang einer dortigen Jugendwohngruppe verfolgte. Dort verletzte der 15-Jährige den 16-Jährigen mit dem Messer. Als dem Geschädigten die Tür geöffnet wurde, entfernte sich der Beschuldigte.

Auf der Suche nach dem Täter nahmen Polizeibeamte den 15-Jährigen wenig später fest. Das mutmaßliche Tatmittel konnte bei der Absuche des Fluchtwegs aufgefunden werden. Der Geschädigte kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine Streife verbrachte den 15-Jährigen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen ins Polizeipräsidium. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der Beschuldigte an seine Mutter übergeben. Gegen ihn wurde aufgrund der gefährlichen Körperverletzung ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.