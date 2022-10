Frankfurt-Flughafen: Lebloser Körper im Fahrwerkschacht!

(lo) Im Fahrwerkschacht eines Flugzeugs ist am gestrigen Morgen ein lebloser Körper einer männlichen Person durch Mitarbeiter der Lufthansa gefunden worden. Gegen 05:30 Uhr landete eine Lufthansamaschine aus Teheran kommend am Frankfurter Flughafen. Im Rahmen einer Routinekontrolle konnte ein lebloser Körper im Fahrwerkschacht entdeckt werden. Neben der Leiche lag eine Sauerstoffdose mit Maske. Über die Hintergründe liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Die Ermittlungen dauern an.