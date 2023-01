Frankfurt-Gallus: Tatverdächtiger (24) nach Sexualdelikt an Mädchen (11) festgenommen!

(dr) Am gestrigen Donnerstag kam es in einem Einkaufszentrum in der Europa-Allee zu einem Sexualdelikt, als ein 24 Jahre alter Mann ein Mädchen unsittlich berührte. Zeugen schritten ein und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Eine 11-Jährige hielt sich gegen 16:10 Uhr in dem Einkaufszentrum auf und wollte gerade die Rolltreppe nutzen, als ein Mann von hinten an sie herantrat. In der Folge griff er ihr unsittlich zwischen die Beine. Zeugen bemerkten den Vorfall. Einer von ihnen verfolgte den nun flüchtenden Mann bis in die Tiefgarage des Gebäudes, wo es gelang, ihn zu stellen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 24-Jährigen fest und verbrachten den wohnsitzlosen Mann für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf ein Revier und von diesem in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Kurz vor der Tat hatte es der Festgenommene auf die Trinkgeldkasse eines Schnellrestaurants des Einkaufszentrums abgesehen und aus dieser einen Bargeldbetrag in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Ermittlungen dauern diesbezüglich noch an.