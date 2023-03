Frankfurt-Griesheim: 14-Jähriger auf Straße von Jugendlichen ausgeraubt!

(dr) Am Freitag, den 17.03.2023, kam es in Griesheim zu einem schweren Raub, bei dem mehrere Jugendliche einem 14-Jährigen gewaltsam dessen Mobiltelefon, Bluetooth-Kopfhörer und eine Basecap entwendeten. Dabei setzten die Täter auch Reizstoff gegen ihn ein.

Der Geschädigte befand sich gegen 19:18 Uhr in Höhe der Lärchenstraße 131, als ihn eine große Gruppe Jugendlicher ansprach, umzingelte und begann, ihn zu schubsen. Unvermittelt sprühten sie ihn mit Pfefferspray ein und raubten ihm in der Folge ein “Apple iPhone”, ein Paar “Apple Airpods” sowie eine Kappe der Marke “Gucci”. Anschließend ließen die Angreifer von ihm ab. Alarmierten Polizeistreifen gelang es im Rahmen der Fahndung zwei 15-jährige Tatverdächtige in der Nähe festzunehmen.

Die verständigten Rettungskräfte verbrachten den Geschädigten aufgrund der Augenreizungen in ein Krankenhaus. Die beiden Festgenommenen wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.