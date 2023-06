Frankfurt – Innenstadt: Raubüberfall auf Juwelier! Beute 100.000 Euro!

(dr) Heute Morgen (29. Juni 2023) kam es im Bereich der Hochstraße zu einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft. Zwei Täter entkamen mit hochwertigem Schmuck und Luxusuhren. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten gegen 10.45 Uhr zwei Männer, welche mit einer Schusswaffe sowie einem Hammer bewaffnet waren, den Juwelierladen in der Hochstraße und erbeuteten in diesem mehrere hochwertige Schmuckstücke und Luxusuhren im Wert von circa 100.000 Euro. Anschließend verließen die Täter das Geschäft und ergriffen in Richtung Eschenheimer Tor die Flucht.

Personenbeschreibung:

1. Täter:

Männlich, circa 170 bis 180 cm groß, circa 30 bis 45 Jahre alt, mittellange braune Haare (evtl. Perücke), brauner Vollbart; Bekleidung: hellgraues Oberteil, hellgraue Anzughose mit braunem Gürtel, weiße Schuhe; führte eine weiße Papiertragetasche (Boutique) sowie eine schwarze Schusswaffe mit sich.

2. Täter:

Männlich; maskiert mit schwarzem Schlauchschal; bekleidet mit einem blauen Fischerhut, einer dunklen Jacke, einer weißen Malerhose mit schwarzen Abnähern an der Seite und den Knien, Hosenbeine in schwarze Socken hineingesteckt, trug zudem schwarze Puma-Schuhe mit weißer Sohle und goldfarbenem Emblem sowie einen schwarz-beigen Rucksack; führte einen schwarzen Hammer mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.