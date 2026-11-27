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Frankfurt – Mit rund 151 km/h in der Tempo-50-Zone, auf winterlicher Fahrbahn, dann der tödliche Aufprall: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat einen 33-Jährigen wegen Mordverdachts und verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge angeklagt. Bei dem Unfall auf der Friedberger Landstraße im Januar starb ein 58-jähriger Fußgänger. Ob es zum Prozess kommt, entscheidet jetzt das Landgericht.

Stand: 17:50 Uhr MEZ

Laut Staatsanwaltschaft, die die Anklage am 17. November mitteilte, soll der Mann am späten Abend des 26. Januar mit seinem hochmotorisierten Cupra stadtauswärts über die Friedberger Landstraße gefahren sein und sich dabei ein Rennen mit einem bislang unbekannten zweiten Autofahrer geliefert haben. Auf Höhe der Friedberger Warte soll er auf etwa 151 km/h beschleunigt haben.

Nahe der Straßenbahnhaltestelle Bodenweg erfasste der Wagen gegen 23.35 Uhr einen 58-Jährigen, der dort an einer Ampel die Straße überqueren wollte. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde leicht verletzt. „Aufgrund der weit überhöhten Geschwindigkeit war dem Angeschuldigten ein rechtzeitiges Abbremsen und dem Fußgänger ein Ausweichen nicht möglich, so dass es zu einer nahezu ungebremsten Kollision kam“, so die Anklagebehörde.

Knapp einen Monat nach dem Unfall sperrte die Polizei die Friedberger Landstraße für eine aufwendige Rekonstruktion mit einem Sachverständigen. Ende März erging Haftbefehl, unter anderem wegen Mordverdachts. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Der zweite mutmaßliche Rennteilnehmer ist laut FAZ bis heute nicht ermittelt.

Wichtig: Das Verfahren befindet sich im sogenannten Zwischenverfahren. Das Landgericht Frankfurt prüft, ob es die Anklage zulässt und das Hauptverfahren eröffnet. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung. Die Verteidigung will sich laut BILD derzeit nicht äußern.

Ob am Ende tatsächlich wegen Mordes verurteilt wird, ist offen. In vergleichbaren Fällen haben Gerichte Raser teils wegen Mordes, teils nur wegen verbotenen Rennens mit Todesfolge verurteilt. Auch der tödliche Lamborghini-Crash bei Frankfurt landete als Mordprozess vor Gericht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Mann wollte nur über die Straße gehen – und kam nie zu Hause an. Wer eine Stadtstraße bei Schnee zur Rennstrecke macht, nimmt den Tod anderer billigend in Kauf. Genau diese Frage muss jetzt ein Gericht klären.

KOMMENTAR / MEINUNG: So verständlich die Wut ist: Noch ist niemand verurteilt. Namen, Herkunft und Arbeitgeber eines Angeschuldigten an den Pranger zu stellen, bevor überhaupt ein Prozess eröffnet ist, hat mit Aufklärung wenig zu tun.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und dann ist da noch der zweite Fahrer, der offenbar einfach weitergefahren ist. Solange er unbekannt bleibt, ist dieser Fall nicht vollständig aufgeklärt. Wer etwas weiß, sollte sich bei der Polizei melden.

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Quellen:

hessenschau (Mitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt): https://www.hessenschau.de/panorama/toedlicher-raser-unfall-in-frankfurt-autofahrer-wird-wegen-mordes-angeklagt-v1,raser-anklage-frankfurt-100.html

FAZ: https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/mordanklage-nach-illegalem-autorennen-in-frankfurt-accg-201690335.html

BILD: https://www.bild.de/regional/frankfurt/unfall-in-frankfurt-mutmasslicher-todes-raser-wegen-mordes-angeklagt-6af70e2e9849eea0701e1a88

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