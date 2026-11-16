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Frankfurt – Schock-Prozess am Landgericht! Ein 33 Jahre alter Mann muss sich seit Montag wegen schwerer Sexualstraftaten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwischen 2023 und 2025 Menschen aus seinem Umfeld über Getränke betäubt und sexuell missbraucht zu haben. Aufnahmen und persönliche Daten sollen ins Internet gelangt sein. Eine Betroffene kam auf die Intensivstation. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft und gilt bis zu einem Urteil als unschuldig.

Stand: 15:25 Uhr MEZ.

Der Prozess hat am Montag vor dem Landgericht Frankfurt begonnen. Die Staatsanwaltschaft legt dem 33-Jährigen unter anderem Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung und die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen zur Last. So berichten es übereinstimmend die hessenschau und eine dpa-Meldung, die unter anderem die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlicht hat. Die Frankfurter Rundschau, die die Anklage ausführlicher wiedergibt, nennt zusätzlich den Vorwurf des Besitzes von Kinderpornografie sowie der Beleidigung. All das sind Anklagepunkte, keine festgestellten Taten. Ein Urteil steht aus.

Nach Darstellung von dpa soll sich der Angeklagte in den Jahren 2023 bis 2025 in seiner Wohnung in Frankfurt an drei Frauen aus seinem Freundeskreis sexuell vergangen haben. Zuvor soll er ihnen über Getränke sedierende Mittel verabreicht haben, sodass sie in eine tiefe Bewusstlosigkeit fielen. Die hessenschau formuliert vorsichtiger und weiter: Der Mann soll zwischen 2023 und 2025 „mehreren Frauen und einer trans Person“ Betäubungsmittel in Getränke gemischt und sie anschließend sexuell missbraucht haben. Auch die Frankfurter Rundschau berichtet unter Berufung auf die Anklage von drei Betroffenen, darunter einer trans Person. BILD spricht durchgängig von drei Frauen. Ob eine der drei Personen trans ist, wird also je nach Quelle unterschiedlich dargestellt. Namen, Adressen und weitere identifizierende Angaben zu den Betroffenen und zum Angeklagten gehören nicht in die Öffentlichkeit und werden hier nicht genannt.

Ein zentraler Vorwurf betrifft nicht nur die mutmaßliche Gewalt selbst, sondern auch das, was danach geschehen sein soll. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte manche Taten fotografiert oder gefilmt und Aufnahmen im Internet verbreitet haben. In einem Fall sollen die Bilder mit Namen, Alter und Wohnort der betroffenen Frau versehen worden sein. So stehen es dpa und hessenschau. BILD schreibt in der Überschrift und im Vorspann zusätzlich von „Adressen“; im Fließtext ist ebenfalls von Namen, Alter und Wohnort die Rede, an anderer Stelle von „persönlichen Daten“. Die Frankfurter Rundschau spricht ausdrücklich von Wohnadressen. Ob eine vollständige Wohnanschrift veröffentlicht wurde oder nur der Wohnort, lassen die Quellen nicht völlig einheitlich erkennen. Genauere Ortsangaben, Stadtteile oder Haltestellen nennen wir deshalb nicht.

In einem weiteren Fall soll der Angeklagte laut dpa auf einer Pornoseite Fotos einer Freundin inklusive ihrer Personalien ohne deren Wissen hochgeladen und andere Personen dazu aufgefordert haben, die Frau unsittlich zu berühren und zu vergewaltigen. BILD fasst das als Aufforderung zusammen, die Frau sexuell anzugreifen. Die hessenschau berichtet ebenfalls von einem Aufruf im Internet, eine Frau sexuell zu missbrauchen. Solche Aufforderungen, wenn sie sich so erweisen, wären ein eigener, schwerer Vorwurf: Das mutmaßliche Opfer wäre nicht nur zum Objekt gemacht, sondern auch noch öffentlich zur Zielscheibe gemacht worden. Genau das muss das Gericht prüfen.

Besonders schwerwiegende gesundheitliche Folgen soll eine weitere Betroffene erlitten haben. Nach dpa und BILD soll der Angeklagte ihr ebenfalls sedierende Mittel verabreicht und den Notruf alarmiert haben, als sie an einer U-Bahn-Haltestelle das Bewusstsein verlor. Die Frau sei auf der Intensivstation behandelt worden und habe eine Lungenentzündung erlitten, weil sie Erbrochenes eingeatmet habe. Die hessenschau bestätigt den Zusammenbruch auf dem Weg zu einer U-Bahn-Station und die Intensivbehandlung; sie nennt als Mittel, das der Angeklagte der Frau verabreicht haben soll, Methadon. Die Frankfurter Rundschau schreibt, im Blut der Frau sei eine nennenswerte Menge Methadon gefunden worden, von der sie nichts gewusst habe. Auch nach dieser Darstellung soll der Mann einen Krankenwagen gerufen haben. Wie sich der Ablauf im Einzelnen zugetragen hat, müssen die Beweisaufnahme und das Urteil klären.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung sollen die Ermittler nach Angaben der Staatsanwaltschaft außerdem zahlreiche kinderpornografische Fotos und Videos gefunden haben. Ein Teil davon soll den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen. Das berichten dpa, hessenschau und BILD übereinstimmend. Dieser Vorwurf steht neben den Taten zum Nachteil der erwachsenen Betroffenen. Er wiegt für sich genommen außerordentlich schwer und ist ebenfalls unbewiesen, solange das Gericht nicht darüber entschieden hat. Eine öffentliche Mitteilung der Polizei Frankfurt oder der Staatsanwaltschaft Frankfurt zu diesem konkreten Verfahren war bis Montagnachmittag nicht auffindbar. Die vorliegenden Berichte stützen sich auf den Prozessauftakt und die Anklage.

Der Angeklagte sitzt nach hessenschau und Frankfurter Rundschau seit Januar in Untersuchungshaft. BILD und dpa erwähnen die Haft, ohne den Beginn zu nennen. Untersuchungshaft ist kein Schuldspruch. Sie setzt einen dringenden Tatverdacht und einen Haftgrund voraus, etwa Flucht- oder Verdunkelungsgefahr, ersetzt aber nicht die Hauptverhandlung. Zum Auftakt kündigte die Verteidigerin eine Einlassung des Angeklagten an, also eine Erklärung zu den Vorwürfen. Weil es dabei um seinen persönlichen und höchst intimen Lebensbereich gehe, beantragte die Verteidigung, die Öffentlichkeit auszuschließen. Das Gericht folgte dem Antrag, wie dpa unter Berufung auf die Vorsitzende Richterin berichtet. Was der Angeklagte hinter verschlossenen Türen gesagt hat, ist deshalb nicht öffentlich bekannt und wird hier nicht spekuliert.

Zwei Betroffene treten nach hessenschau und Frankfurter Rundschau als Nebenkläger auf. Sie können sich damit der Anklage anschließen und eigene Rechte im Verfahren wahrnehmen. Über den möglichen Urteilstermin gehen die Berichte auseinander: dpa und BILD schreiben, ein Urteil könne im Januar fallen. Die hessenschau teilt mit, das Verfahren sei bis Ende Januar terminiert. Die Frankfurter Rundschau nennt als möglichen Urteilstermin den April. Welche Planung am Ende gilt, muss das Gericht festlegen. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung ohne Einschränkung.

Ein Wort zur Einordnung, das in solchen Verfahren oft untergeht: Betäubung im Getränk, Missbrauch in der eigenen Wohnung, das Filmen Wehrloser und das Verbreiten von Aufnahmen mit Klarnamen – das sind, wenn sie bewiesen werden, mehrere Angriffe auf einmal. Der Staat schützt nicht nur die körperliche Unversehrtheit, sondern auch die Intimsphäre. Genau deshalb steht neben Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung der Vorwurf, den höchstpersönlichen Lebensbereich durch Bildaufnahmen verletzt zu haben. Ob und in welchem Umfang der Angeklagte das getan hat, entscheidet allein das Gericht auf Grundlage der Beweisaufnahme, nicht die öffentliche Empörung des ersten Prozesstags.

Dass der Prozess öffentlich beginnt und nur für die Einlassung geschlossen wird, folgt der Logik der Strafprozessordnung: Die Hauptverhandlung ist grundsätzlich öffentlich, Ausnahmen müssen begründet werden. Hier hat das Gericht den Antrag der Verteidigung aufgenommen, um den höchstpersönlichen Lebensbereich des Angeklagten zu schützen. Das ändert nichts daran, dass die Vorwürfe selbst und der äußere Ablauf des ersten Verhandlungstags berichtet werden dürfen – und dass die Betroffenen, die als Nebenkläger auftreten, ihrerseits Schutz und Anonymität verdienen. Eine Große Strafkammer des Landgerichts ist für besonders schwere Straftaten zuständig; so ordnet die Frankfurter Rundschau das Verfahren ein.

Ebenso wichtig ist, was dieser Text nicht tut. Er nennt weder den vollen Namen des Angeklagten noch Namen oder identifizierende Merkmale der Betroffenen. Eine Nationalität des Beschuldigten haben die vorliegenden Berichte und keine amtliche Mitteilung genannt; deshalb steht sie hier auch nicht. Eine genaue Anschrift, ein Stadtteil und der Name einer Haltestelle bleiben ungenannt, auch wenn einzelne Zeitungen solche Details aufgeschrieben haben. Und: Dieser Fall ist nicht zu verwechseln mit anderen, bereits länger bekannten Verfahren am selben Landgericht, in denen es ebenfalls um Betäubung und sexuelle Gewalt ging. Hier geht es um den 33-jährigen Angeklagten und den Prozess, der an diesem Montag begonnen hat.

Wer selbst von sexualisierter oder häuslicher Gewalt betroffen ist oder eine akute Gefahr sieht, sollte Hilfe holen. Bei akuter Bedrohung ist der Notruf 110 die richtige Nummer. Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist unter 116016 rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichbar. Auch der Weiße Ring unterstützt Opfer von Straftaten. Solche Hinweise ersetzen kein Urteil – aber sie können im richtigen Moment Schutz bieten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn die Vorwürfe auch nur in Teilen zutreffen, wäre das ein brutaler Missbrauch von Vertrauen. Wer als Freund oder Bekannter gilt und dann ein Getränk dazu benutzt, einen wehrlosen Menschen zur Ware zu machen, zerstört nicht nur Körper und Seele, sondern auch den Glauben daran, dass Nähe sicher sein kann.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gerade deshalb darf die Empörung das Verfahren nicht ersetzen. Ein Angeklagter ist kein Verurteilter. Hinter verschlossenen Türen wird er sich einlassen, die Kammer muss Beweise prüfen, Zweifel müssen zugunsten des Beschuldigten gelten. Alles andere wäre ein vorschnelles Gericht durch Schlagzeilen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Betroffenen brauchen Schutz, Anonymität und das Gefühl, dass der Staat ihre Seite kennt. Wer solche Taten öffentlich macht, indem er Bilder und Namen ins Netz stellt, verdoppelt das Unrecht. Das Gericht sollte dort, wo Schuld bewiesen wird, hart urteilen – und dort, wo Zweifel bleiben, klar freisprechen.

Was meinen Sie: Wird in solchen Verfahren genug zum Schutz der Opfer getan – und bleibt die Unschuldsvermutung dabei erkennbar? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

hessenschau: Prozess in Frankfurt gegen 33-Jährigen wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten: https://www.hessenschau.de/panorama/prozess-in-frankfurt-33-jaehriger-soll-frauen-betaeubt-und-vergewaltigt-haben-v1,prozess-frankfurt-112.html

dpa/Frankfurter Allgemeine: Vorwurf zu Prozessbeginn, bewusstlose Frauen missbraucht: https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/vorwurf-zu-prozessbeginn-bewusstlose-frauen-missbraucht-201687049.html

BILD: Mann soll drei Frauen betäubt und missbraucht haben: https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-mann-soll-drei-frauen-betaeubt-und-missbraucht-haben-6afad8905dc4e94a25328028

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