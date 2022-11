Frankfurt-Nordend/Innenstadt: Polizeieinsatz – Messer-Mann zu Fuß unterwegs!

(dr) Am gestrigen Dienstag (08. November 2022) kam es im Bereich der Eschenheimer Anlage zu einem größeren Polizeieinsatz, als eine Meldung über einen mit Messern bewaffneten Mann einging, der auf Fahrzeuge eingestochen habe.

Gegen 08:20 Uhr gingen über den Notruf mehrere Anrufe ein, wonach ein mit mehreren Messern bewaffneter Mann in der Jahnstraße gesichtet worden sei. Er trage einen Motorradhelm und habe dort auf mehrere Fahrzeuge eingestochen. In der Folge wurde eine Vielzahl an Polizeikräften alarmiert, welche sich umgehend auf die Suche nach dem Mann begaben. Im Bereich Eschenheimer Anlage/Petersstraße stellte schließlich eine Polizeistreife den Verdächtigen fest. Die Beamten forderten diesen auf, seine Hände vorzuzeigen. Daraufhin formte der Mann mit seinen Fingern zwei Pistolen, mit denen er auf die Streife zielte. Es folgte die Aufforderung, sich abzulegen. Da der Verdächtige die Beamten ignorierte, brachten sie ihn zu Boden und nahmen ihn vorläufig fest. In der Folge konnten durch Zeugen in der Nähe zwei große Fleischermesser und ein Brotmesser aufgefunden werden, denen sich der Mann vorher offenbar entledigt hatte. Die Beamten stellten die Beweismittel sicher.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll er kurz zuvor in der Jahnstraße die Sitzbank eines Oldtimermotorrades und den Reifen eines Pkw zerschnitten haben.

Aufgrund der festgestellten Sachbeschädigungen sowie des Verdachts des Motoradhelmdiebstahls leiteten die Beamten entsprechende Strafverfahren ein. Der verhaltensauffällige Mann wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Verletzt wurde niemand.