Frankfurt – Ostend: Aggressiver Mann in Gewahrsam genommen

(dr) Gestern Abend (11.10.2023) gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über einen Mann ein, der mit lautem Geschrei im Ostend auffiel. Die Polizei nahm später einen 40-Jährigen in Gewahrsam.

Gegen 22:10 Uhr ging zunächst ein Anruf über einen Mann ein, der durch die Straßen laufen würde und “Allahu Akbar” schreie. Polizeibeamte trafen am Danziger Platz auf den Gesuchten, einen 40-jährigen Mann, der mit der Personenbeschreibung übereinstimmte und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dieser verhielt sich ihnen gegenüber jedoch aggressiv, ballte seine Hände zu Fäusten, trommelte mit diesen auf seine Brust und schrie die Beamten an. Augenscheinlich stand er unter Alkoholeinfluss. Statt einem in der Folge gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis nachzukommen, sprach er wüste Beleidigungen und Drohungen gegen die Polizisten aus, entkleidete sich zudem komplett und packte sich an sein Glied.

Die Beamten nahmen den Mann zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam, wobei er sich jedoch widersetzte. Der 40-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Bedrohung und Beleidigung verantworten.