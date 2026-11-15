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Frankfurt am Main – Schwere Worte im Landtag! Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hat im Innenausschuss geschildert, er habe in der Krawallnacht des 31. Oktober auf der Zeil selbst wegrennen müssen. Wörtlich sagte er laut übereinstimmenden Berichten: „Ich musste selbst wegrennen, um mich in Sicherheit zu bringen.“ BILD macht daraus die Schlagzeile, der Minister habe „vor Randalierern fliehen“ müssen, und schreibt von einem „Gewalt-Mob“, der auf ihn zugestürmt sei. Das geht über den belegten Wortlaut hinaus. Die Ausschuss-Sitzung war am 10. November, nicht erst heute. Am 20. November sind weitere Jugendproteste angekündigt. Stand: 15:28 Uhr MEZ.

Der Satz fällt in der Sondersitzung des Innenausschusses des hessischen Landtags am Abend des 10. November in Wiesbaden. Poseck antwortete dort auf dringliche Berichtsanträge der Grünen und der FDP zu den Ausschreitungen nach der Versammlung „Gen Z regelt“ in Frankfurt. Das Beschlussprotokoll des Ausschusses weist die Sitzung von 19:25 Uhr bis 22:15 Uhr aus. Im BILD-Interview ist das Gespräch keines, sondern ein mündlicher Bericht vor Abgeordneten. BILD stellt die Schilderung am 15. November um 15:01 Uhr so dar, als komme sie „jetzt“ neu. Neu ist vor allem die Zuspitzung, nicht der Termin.

Was Poseck selbst gesagt hat, lässt sich genauer fassen als die Schlagzeile. Der Wiesbadener Kurier zitiert den Minister so: „Ich musste selbst wegrennen, um mich in Sicherheit zu bringen.“ Er habe sich auf der Einkaufsstraße Zeil aufgehalten, um das Geschehen zu beobachten, und sei dann auf Anraten seiner Personenschützerin zu einem Polizeirevier gelaufen. „Dabei habe ich zwei junge Männer mit Molotow-Cocktails gesehen“, schildert er dem Blatt zufolge. „Das hat mich zutiefst schockiert“, sein Weltbild habe „Schrammen abbekommen“. Das ist die Darstellung des Ministers, keine unabhängige Videoauswertung.

BILD legt nach. Das Blatt schreibt, der „Gewalt-Mob“ sei über die Zeil auf den Standort des Ministers zugelaufen, alle seien weggerannt, auch Poseck, mit seinen Personenschützern habe er es ins nächste Revier geschafft. Als Zeitpunkt nennt BILD „gegen 20 Uhr“. Diese Uhrzeit und die Szene eines gezielt auf den Minister zustürmenden Mobs finden wir in den vorliegenden Ausschussberichten von hessenschau, dpa und Frankfurter Rundschau so nicht. Aus „Personenschützerin“ werden bei BILD „Personenschützer“. Aus zwei gesehenen jungen Männern mit Molotow-Flaschen wird die Formulierung, die Randalierer seien „teils mit Molotow-Cocktails bewaffnet“ gewesen und der Minister habe „mittendrin“ in Straßenkämpfen gestanden. Die Richtung der Dramatisierung ist klar.

Eine weitere BILD-Wendung lautet, Poseck habe gesagt, es habe ihn „schockiert und betroffen gemacht, den hasserfüllten Tätern direkt gegenüberzustehen“. Denselben Satz haben wir in den anderen Sitzungsberichten nicht gefunden. Belegt sind die Formulierungen vom Wegrennen, vom Schock und von den „Schrammen“ am Weltbild. „Fliehen“ steht in Posecks Mund so nicht; er sagt „wegrennen, um mich in Sicherheit zu bringen“. Der Unterschied ist kein Wortklauberei-Spiel: Fliehen klingt nach einer Jagd auf den Minister, Wegrennen auf Rat des Schutzes nach einer Lage, die außer Kontrolle geriet.

Unbestritten ist, dass Poseck in jener Nacht in der Stadt war. Laut dem hessischen Innenministerium hat er sich von 16 Uhr bis 1 Uhr ein eigenes Bild gemacht, zunächst in der Innenstadt, dann in einem Revier und schließlich in der Befehlsstelle des Polizeipräsidiums. In der ersten Einordnung vom 2. November sagte er, die Wucht der Gewalt und die Skrupellosigkeit gegenüber den Einsatzkräften hätten ihn zutiefst erschüttert. Schon dort sprach das Ministerium von Wasserwerfern, SEK, Hubschrauber und Tränengas und davon, dass die Lage nach Mitternacht unter Kontrolle gebracht worden sei. BILD verkürzt das zu der Zeile, in den Nachtstunden habe das „schwer bewaffnete SEK“ anrücken müssen, „um die Lage in den Griff zu bekommen“. Das SEK war nach Ministeriumsangaben im Einsatz; die Lage unter Kontrolle brachte die Polizei insgesamt, nicht allein ein Kommando in der Nacht.

Die Zahlen aus dem Ausschuss sind schwer genug, ohne sie zu drehen. Im Innenausschuss des Landtags, so die hessenschau, nannte Poseck 181 verletzte Polizisten, 13 davon damals nicht dienstfähig. Sechs Beamte seien schon vor der Auflösung der Versammlung verletzt worden, einer schwer: ein Steinwurf aus dem linksextremistischen Block ins Gesicht, drei Zähne verloren. Über den Abend verteilt seien etwa 1300 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Die Frankfurter Rundschau ergänzt aus Posecks Antworten Verletzungsmuster wie Prellungen, Muskel- und Bänderrisse sowie ein Knalltrauma durch Böller. Unter den Demonstrationsteilnehmern seien zwei Verletzte bekannt geworden; eine Person habe angegeben, von der Polizei geschlagen worden zu sein. BILD erwähnt die verletzten Zivilisten nicht.

Bei den Geschäften liegen Ministerium und spätere Polizeiangaben nah beieinander. In der ersten Einordnung hieß es, 17 Geschäfte seien beschädigt, Plünderungen hätten überwiegend verhindert werden können. Die Frankfurter Neue Presse und andere Medien berichteten unter Berufung auf die Polizei von 17 beschädigten und fünf geplünderten Läden, darunter ein Waffengeschäft; geraubte Waffen seien von Einsatzkräften wieder sichergestellt worden. BILD schreibt „17 kaputtgeschlagene Geschäfte, fünf weitere wurden geplündert – darunter ein Waffenladen und ein Schuhgeschäft“. Das Wort „weitere“ legt 22 betroffene Läden nahe. Nach den vorliegenden Polizeiangaben sind die fünf Plünderungen in den 17 Beschädigungen enthalten, nicht zusätzlich.

Zu Festnahmen und Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung. Das Ministerium nannte am 2. November 54 Festnahmen, 366 Personenkontrollen und 1225 Platzverweise. Vor dem Ausschuss sprach Poseck von 73 Tatverdächtigen, die Zahl wachse. Die Frankfurter Rundschau zitiert 53 in Gewahrsam genommene Personen und ebenfalls 73 identifizierte Tatverdächtige. Etwa zwei Drittel, 45 von 73, seien jünger als 21 Jahre, 24 minderjährig, zwei unter 14 Jahre. Mehr als die Hälfte sei zuvor polizeilich aufgefallen, nur 18 wohnten in Frankfurt, soweit der Wohnsitz bekannt war. Namen und Adressen gehören nicht in die Zeitung, erst recht nicht bei Kindern. Ermittelt wird unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls. Verurteilt ist damit noch niemand.

Die Herkunft der Tatverdächtigen hat Poseck selbst zum Streitpunkt gemacht. Im Ausschuss verteidigte er die Formulierung „überwiegend migrantisch geprägt“. 30 der 73 hätten die deutsche Staatsangehörigkeit, 17 eine doppelte, 26 eine andere – unter ihnen nach hessenschau etwa Afghanen, Serben, Tunesier und Türken. „Die Täter waren überwiegend junge Männer mit Migrationshintergrund“, sagte er. Er ziehe eine Trennlinie zu den vielen Menschen mit Migrationsgeschichte, die sich an Recht und Gesetz hielten. BILD macht daraus „Mehr als 60 Prozent haben Migrationshintergrund“ und zählt „26 Personen sind u. a. Afghanen, Syrer, Türken, Tunesier“. „Mehr als 60 Prozent“ ist eine Rechnung des Blattes, keine amtliche Formel; 26 plus 17 ergibt 43 von 73, das sind knapp 59 Prozent, und nur dann über 60, wenn man bei einem Teil der rein deutschen Pässe zusätzlich einen Migrationshintergrund unterstellt. Statt „Serben“ setzt BILD „Syrer“ in die Kurzliste. Syrische Staatsangehörigkeit kommt in einer längeren Aufstellung der Frankfurter Rundschau vor, ist aber nicht die vom Minister im Ausschuss genannte Beispielreihe.

Die Teilnehmerzahl der Demo selbst lag weit über frühen Schnellschüssen. Poseck und die hessenschau sprechen von 8000 bis 9000 Demonstrierenden, zunächst meist friedlich, unter anderem für bessere Bildung, mehr Klimaschutz und gegen eine Wehrpflicht. Organisiert hatten den Protest in Frankfurt nach übereinstimmenden Berichten die Initiativen „Gen Z regelt“ und „Generation Aufbruch“. Gegen 18 Uhr wurde die Versammlung wegen eines gewaltsamen Verlaufs aufgelöst. Poseck betonte, die Ausschreitungen hätten nicht erst danach begonnen; Gewalt habe es bereits während des Aufzugs gegeben. Aus dem Zug heraus seien Polizisten mit Pyrotechnik, Steinen und Flaschen angegriffen worden. Nach der Schilderung vor dem Ausschuss, wiedergegeben von der Frankfurter Rundschau, hätten sich rund 80 Personen aus dem linksextremistischen Spektrum und später Gruppen junger Männer gegenseitig „aufgeschaukelt“. Auf der Zeil seien am Ende bis zu 1500 Personen in versprengten Gruppen an vielen Stellen unterwegs gewesen.

BILD schreibt, aus friedlichen Nachmittagsdemonstrationen, „die ihren Ursprung in französischen Schülerprotesten hatten“, seien Krawalle geworden, „die die europäische Finanzmetropole so noch nie erlebt hatte“. Dass die bundesweite Gen-Z-Bewegung Anleihen bei französischen Schülerprotesten nahm, ist der politische Hintergrund des Aufrufs, kein Beleg, die Täter der Nacht seien aus Frankreich angereist. Im Ausschuss sagte Poseck laut Frankfurter Rundschau, es habe keine Erkenntnisse über Anreisebewegungen aus Frankreich und in Mobilisierungsaufrufen sogar Distanzierungen von gewaltsamen Ausschreitungen im Ausland gegeben. Der Superlativ, Frankfurt habe so etwas noch nie erlebt, ist eine Wertung, keine Messung.

Für den 20. November kündigte Poseck im Ausschuss ein „Maßnahmenbündel“ an: mehr Polizei als am 31. Oktober, mögliche Auflagen, Unterbindungsgewahrsam, eine „härtere Gangart“. Es gehe nicht um ein Versammlungsverbot, aber: „Der 31. Oktober darf sich nicht wiederholen.“ BILD macht daraus, „Sicherheitskreise“ rechneten mit Krawallen, blockierten Unis und Schulen. Ein solches Lagebild der Sicherheitsbehörden zu gesperrten Hochschulen und Schulen haben wir in den vorliegenden amtlichen Aussagen nicht gefunden. Was feststeht, ist die Ankündigung eines stärkeren, robusteren Einsatzes und die Sorge des Ministers, eine vergleichbare Versammlung könne wieder entgleisen.

An mehreren Stellen spitzt BILD zu. „Fliehen“ ist schärfer als „wegrennen“. Der „Gewalt-Mob“, der auf den Minister zustürmt, die Uhrzeit „gegen 20 Uhr“, die „hasserfüllten Täter“ und der Minister „mittendrin“ in Molotow-Straßenkämpfen sind Boulevard-Zusätze oder ungesicherte Ausschmückungen. Die 60-Prozent-Rechnung und die vertauschte Beispiel-Nationalität gehören in dieselbe Kategorie. Gleichzeitig sind die Kernfakten der Nacht hart und belegt: Hunderte verletzter Beamter, beschädigte und geplünderte Läden, aufgelöste Versammlung, laufende Ermittlungen gegen Dutzende Tatverdächtige, ein Minister, der nach eigener Aussage wegrennen musste. Wer das aufbläst, macht die Lage nicht klarer. Wer es kleinredet, auch nicht.

Der Kenntnisstand an diesem Sonntagnachmittag ist damit abgegrenzt. Gesichert ist: Am 31. Oktober eskalierte in Frankfurt eine zunächst überwiegend friedliche Jugenddemonstration in schwere Ausschreitungen. Poseck hat im Innenausschuss am 10. November gesagt, er habe selbst wegrennen müssen, um sich in Sicherheit zu bringen, und auf dem Weg zwei junge Männer mit Molotow-Flaschen gesehen. Die Zahlen zu Verletzten, Geschäften, Einsatzkräften und Tatverdächtigen stammen vom Minister und von der Polizei und sind Momentaufnahmen. Offen oder unbestätigt bleiben die von BILD geschilderte Mob-Jagd auf den Minister, die Uhrzeit 20 Uhr, der wörtliche Satz von den „hasserfüllten Tätern“ und die Prognose blockierter Unis und Schulen am 20. November. Für die Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Innenminister, der in der eigenen Innenstadt wegrennen muss, ist ein Alarmsignal. Das darf man nicht kleinreden. Genauso wenig darf man aus einem Satz über das In-Sicherheit-Bringen eine Filmjagd machen, in der ein Mob den Minister hetzt. Die Nacht war schlimm genug, sie braucht keine extra erfundenen Bilder.

KOMMENTAR / MEINUNG: Herkunft zu benennen kann zur Aufklärung gehören, wenn Zahlen belegt sind und klar getrennt wird zwischen Tätern und allen anderen. Eine Prozentzahl, die schärfer klingt als die amtliche Formel, und eine vertauschte Herkunftsliste helfen dabei nicht. Wer Tabus anklagt, sollte selbst präzise bleiben.

KOMMENTAR / MEINUNG: Vor dem nächsten Protestzieltag zählt vor allem eines: dass friedliche Jugendliche ihre Anliegen vorbringen können und Gewalttäter nicht den Platz bekommen, den sie sich nehmen wollen. Härtere Gangart gegen Straftaten ist etwas anderes als das Vorverurteilen einer ganzen Generation. Beides zu vermischen wäre der nächste Fehler.

Was meinen Sie: War die Lage so dramatisch, wie die Schlagzeile es nahelegt – oder wird hier nachgelegt? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Hessisches Innenministerium: Erste Einordnung nach Gewaltausbrüchen während und nach der Versammlung der Generation Z (2.11.2026): https://innen.hessen.de/presse/erste-einordnung-nach-gewaltausbruechen-waehrend-und-nach-der-versammlung-der-generation-z

hessenschau / dpa: Nach Gen-Z-Krawallen: Poseck im Innenausschuss zu Verletzten, Tatverdächtigen und Migrationshintergrund (11.11.2026): https://www.hessenschau.de/politik/nach-gen-z-krawallen-poseck-verteidigt-aussagen-zu-migrationshintergrund–v2,poseck-innenausschuss-100.html

BILD: Gen-Z-Proteste in Frankfurt – Hessens Innenminister musste vor Randalierern fliehen (15.11.2026, 15:01 Uhr): https://www.bild.de/politik/inland/gen-z-proteste-in-frankfurt-main-hessens-innenminister-musste-vor-randalierern-fliehen-6af5c03ac45061d752ba8592

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