Frankfurt-Sachsenhausen: Junger Mann wird mit Schreckschusswaffe beschossen und beraubt!

(di) In der Nacht von Freitag auf Samstag (11. Februar 2023) endete ein Besuch im Sachsenhausen für einen 22-Jährigen mit einer blutenden Kopfverletzung, Prellungen und einer Augenreizung. Mehrere Personen griffen den Geschädigten an und raubten ihn aus. Die Täter sind flüchtig.

Der Geschädigte befand sich gegen 03:30 Uhr in der Paradiesgasse in der Nähe eines dortigen Kiosks, als sich eine Gruppe von 4 bis 5 Männern auf ihn zubewegte und unvermittelt angriff. Aus der Gruppe heraus wurde mehrfach mutmaßlich mit einer Schreckschusspistole Reizstoff in Richtung des Geschädigten geschossen. Als der Geschädigte zu Boden ging, wurde mehrfach auf ihn eingetreten und eingeschlagen. Die Täter entwendeten noch das Bargeld des Geschädigten und flüchteten anschließend vom Tatort.

Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755 – 51499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.