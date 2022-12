Frankfurter-Weihnachtsmarkt: Polizeibeamter und Besucher werden durch Drohne verletzt!

(dr) Ein 60-jähriger Mann und ein Polizeibeamter verletzten sich am Freitagabend (09.12.2022) auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt an einer Drohne, als sie diese stoppen wollten.

Polizeibeamte bestreiften gegen 21:00 Uhr den Frankfurter Weihnachtsmarkt, bis ihnen am Römerberg ein 60 Jahre alter Mann auffiel, der offensichtlich beabsichtigte eine Drohne steigen zu lassen. Die Streife wandte sich dem Mann zu und untersagte ihm den Betrieb des Fluggerätes aufgrund der fehlenden Genehmigung, zumal sich in dem Bereich viele Menschen aufhielten. Der 60-Jährige setzte die Drohne dennoch in den Standby-Modus, was zur Folge hatte, dass diese rund 30 cm in die Höhe stieg. Mutmaßlich aufgrund eines fehlenden GPS-Signals geriet die Drohne dann ins Wanken und außer Kontrolle. Der 60-Jährige wollte nun das Fluggerät ergreifen, verletzte sich jedoch bei dem Versuch an der Hand. Einer der Polizeibeamten, welcher sich nun gezwungen sah, die noch unkontrollierte Drohne zum Stillstand zu bringen, zog sich dabei tiefe Schnittverletzungen an einem Finger zu und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Der kurze Drohnenflug endete letztlich mit der Sicherstellung des Geräts und der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.