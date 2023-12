+++ Frau in Flörsheim von Unbekanntem verletzt +++

Flörsheim am Main, Erthalstraße, Montag, 11.12.2023, 21:20 Uhr

(jn)Am Montagabend ist eine 33-jährige Frau in Flörsheim von einem unbekannten Mann geschlagen worden. Aufgrund der Verletzungen musste sie in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihren Angaben zufolge sei sie gegen 21:20 Uhr spazieren gegangen, als sie in der Erthalstraße auf den Schläger traf. Dieser habe sie unvermittelt angegriffen, mehrfach ins Gesicht geschlagen und sei hiernach geflüchtet. Indes wurden die Polizei sowie ein Rettungswagen verständigt, der die in Flörsheim wohnhafte Geschädigte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbrachte. Der Täter soll rund zwei Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Im Verlauf einer Fahndung von mehreren Streifen der Polizei konnten keine Personen angetroffen werden, auf welche die Beschreibung passte.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden von der Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0 erbeten.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden