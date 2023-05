Frau in Linden unsittlich berührt!

In der Bahnhofstraße in Großen-Linden berührte ein unbekannter Mann Mittwochabend eine Frau unsittlich. Die 25-Jährige befand sich gegen 23.20 Uhr zwischen dem Kreisverkehr und der Einmündung zur Sudetenstraße, als der Mann sie zweimal von hinten anfasste. Anschließend flüchtete er. Der Mann hat eine dunklere Hautfarbe, ist schlank und etwa 20 Jahre alt. Er trug eine beigefarbene, hüftlange Jacke und trug einen dunklen Rucksack. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist dort am Mittwochabend der beschriebene Mann aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Polizeipräsidium Mittelhessen