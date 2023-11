Frau sexuell belästigt und bestohlen!

Eine 20-jährige Frau wurde am frühen Sonntagmorgen (19.11.2023) gegen 05.00 Uhr in einem Lokal an der Lautenschlager Straße sexuell belästigt und bestohlen. Ein Unbekannter hatte die 20-Jährige zunächst von hinten angetanzt und hierbei an das Gesäß und an die Brüste gefasst. Durch die Tat abgelenkt bemerkte die Frau nicht, dass der Mann hierbei in ihre Handtasche gegriffen und einen dreistelligen Eurobetrag gestohlen hatte. Nach der Tat flüchtete der Täter in Richtung Arnulf-Klett-Platz. Laut Angaben der Geschädigten ist der Täter etwa 160cm bis 170cm groß, hat schwarze Haare und trug einen Dreitagebart. Er war bekleidet mit einem schwarzen Tanktop und einer blauen Winterjacke mit grauem Fellbesatz. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.