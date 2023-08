Frauen im Zug sexuell belästigt!

Opfer einer sexuellen Belästigung wurden vorgestern Abend (28.5./11 Uhr) eine 28-jährige Frau aus Frankfurt a.M. und eine 19-jährige Frau aus Tübingen. Beide Frauen waren mit dem ICE 692 von Stuttgart in Richtung Fulda unterwegs. Zunächst soll die 19-Jährige mehrfach gegen ihren Willen von einem 50-jährigen Mann aus Burgau unsittlich am Körper berührt worden sein. Eine 28-jährige Reisende beobachtete die Tat und forderte den 50-Jährigen auf, die Handlungen zu unterlassen. Anschließend berührte er sie ebenfalls gegen ihren Willen an den Beinen und am Oberkörper. Bei Halt im Bahnhof Fulda wurde der Täter von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Eine Streife des Bundespolizeireviers Fulda nahm den 50-Jährigen am Bahnsteig in Empfang. Anschließend musste er die Bundespolizisten zum Revier begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder frei.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder selbst Opfer einer dieser Taten wurde, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.