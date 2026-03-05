FREISPRUCH NACH TODESDRAMA! GERICHT SIEHT NOTWEHR – BLUTIGE NACHT AN DER GRILLHÜTTE ENDLICH GEKLÄRT

Landau in der Pfalz – Ein tödlicher Streit nach einer Feier, ein junger Mann tot, ein anderer vor Gericht – und nun der Paukenschlag im Gerichtssaal! Im aufsehenerregenden Prozess vor dem Landgericht Landau ist der Angeklagte vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen worden. Die Richter kamen nach einer aufwendigen Beweisaufnahme zu dem klaren Ergebnis: Die tödliche Messerattacke war Notwehr. Damit endet ein jahrelanger juristischer Streit um eine blutige Eskalation nach einer Feier in einer Grillhütte in Weingarten. Die Kammer ist überzeugt, dass der Angeklagte nicht aus Rache oder Aggression zurückkehrte, sondern lediglich sein verlorenes Handy suchen wollte. Doch die Situation eskalierte erneut, als er auf den später getöteten Jugendlichen und dessen Begleiter traf – eine Begegnung, die in Sekunden in Gewalt umschlug.

Die Geschichte dieses Prozesses ist selbst ein Justizkrimi. Bereits zuvor hatte eine andere Kammer des Landgerichts den Angeklagten freigesprochen, allerdings wegen eines sogenannten entschuldigenden Notwehrexzesses. Dieses Urteil hielt jedoch vor dem Bundesgerichtshof nicht stand. Die Karlsruher Richter hoben die Entscheidung auf und ordneten eine neue Verhandlung an. Wochenlang wurde der Fall erneut aufgerollt, Zeugen wurden gehört, Abläufe minutiös rekonstruiert. Am Ende gelangte die nun zuständige Kammer zu einer anderen, noch weitergehenden Bewertung: Der Angeklagte habe zwar ein Messer bei sich gehabt, jedoch ausschließlich zur Abschreckung und zu seinem eigenen Schutz. Als der aggressive Jugendliche trotz des sichtbaren Messers auf ihn eingeschlagen habe, habe der Angeklagte das Messer eingesetzt, um den Angriff abzuwehren.

Die Richter machten in ihrer Urteilsbegründung deutlich, dass das deutsche Notwehrrecht auch den Einsatz eines Messers gegen einen unbewaffneten Angreifer rechtfertigen kann – jedenfalls dann, wenn kein gleich sicheres Mittel zur Verfügung steht, um einen rechtswidrigen Angriff zu stoppen. Niemand müsse sich auf einen gefährlichen Faustkampf mit ungewissem Ausgang einlassen. Genau so habe sich die Situation an jener Nacht dargestellt: Der kampferfahrene und äußerst aggressive Jugendliche griff den Angeklagten mit Schlägen an. Um den Angriff zu beenden, setzte dieser sein Messer ein. Für das Gericht steht fest: Diese Handlung war durch das Notwehrrecht gedeckt. Damit endet ein Prozess, der lange Zeit Fragen aufwarf – und nun mit einem Freispruch und einer klaren juristischen Botschaft endet.

