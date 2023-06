Friedberg: Goldkette nach Polizeimaßnahme von Algerier gestohlen!

Den Diebstahl einer Halskette meldete am Freitag (16.6.) ein 22-Jähriger. Der junge Mann sei gegen 13.55 Uhr vom Bahnhof in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße gelaufen, als ihn ein Unbekannter ansprach und den gleichen Weg einschlug. Im Treppenhaus der dortigen Hochschule habe der Begleiter ihm die Goldkette im Wert von 800 Euro vom Hals gestohlen. Er beschrieb den Unbekannten als komplett dunkelgrün gekleidet mit weißen Schlappen an den Füßen. Diese Beschreibung passte exakt auf einen 24-jährigen Algerier, den die Polizei nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wegen eines Diebstahls kurz zuvor am Bahnhof entlassen hatte. Die Fahndung dauerte nicht lange und der Flüchtige konnte wieder von der Polizei aufgegriffen werden. Die Kette hatte er nicht mehr bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und auf Geheiß der Staatsanwaltschaft wurde der polizeilich hinreichend Bekannte erneut auf freien Fuß gesetzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Mittelhessen