FRÜHE ERKENNUNG, FRÜHER TOD: Mammogramme sind mit einer um 84 % höheren Brustkrebs-Todesrate verbunden!

Neue Forschung, die in JAMA Oncology veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Mammographie über einen 20-jährigen Überwachungszeitraum für eine erstaunlich 84 Prozent höhere Rate an Brustkrebstoten verantwortlich ist.

Aufgrund der sehr hohen Rate an falsch positiven Ergebnissen, die sie produzieren, töten Mammographien am Ende, so scheint es, viel mehr Frauen, als sonst an Brustkrebs sterben würden, wenn sie nie am Mammographie-Schläger teilgenommen hätten.

Mammographien führen zu Traumata bei Patienten, sowohl physisch im Brustgewebe als auch psychologisch, emotional und sogar spirituell bei Frauen, denen am Ende gesagt wird, dass sie sich noch invasiveren “Behandlungen” unterziehen müssen, um zu überleben.

Der Druck, den die Mammographie auf das Brustgewebe ausübt, kann an sich eine Ursache für Krebs sein, ganz zu schweigen von all der Chemotherapie, Bestrahlung und Operation, die typischerweise einfängt. Es ist eine schrecklich traumatische Erfahrung für Frauen, die viele von ihnen lebenslängst vernarbt lässt, vorausgesetzt, sie überleben sogar.

(In Verbindung: Im Jahr 2016 veröffentlichten einige Chirurgen eine Studie, die zeigt, dass die Mammographie weder sicher noch effektiv ist und dass Frauen sich von der Teilnahme an der “veralteten” Praxis abmelden sollten.)

Krebs ist eine gewinnorientierte Industrie

Die Mammographie ist auch in demiellen Fall gefährlich, da die primäre Modalität die Röntgentechnologie ist, die Brustgewebe auf der Maschine ausstrahlt, indem sie es physisch nach unten drückt. Die Gammastrahlen allein sind ein bekanntes Brustkarzinogen, das besonders für Frauen mit sogenannten BRCA1- oder BRCA2-Gen-“Mutationen” besorgniserregend ist.

Die offizielle Empfehlung der USA Die Richtlinien für präventive Dienstleistungen drängen Frauen dazu, sich ab dem Alter von 40 Jahren alle zwei Jahre durch Mammographie untersuchen zu lassen.

“Diese Richtlinien setzen Millionen mehr gesunde Frauen dem Risiko von strahlungsbedingten unerwünschten Brustveränderungen sowie den in diesem Artikel behandelten psychobiologischen Schäden aus”, behauptet Sayer Ji von GreenMedInfo.

So ziemlich auf der ganzen Linie versucht das medizinische Establishment so zu tun, als wäre die Mammographie risikofrei und ignoriert viele bekannte Risiken wie Röntgenstrahlung, falsch positive Diagnosen, Überdiagnosen und natürlich alle invasiven “Behandlungen”, die folgen.

Vor etwa einem Jahrzehnt wurde festgestellt, dass bei mehr als 1,3 Millionen Frauen ihr Brustgewebe aufgrund einer nicht krebsartigen Erkrankung namens duktales Karzinom in situ (DCIS) fälschlicherweise entfernt wurde, das jetzt als gutartig anerkannt wird. Zu lange wurde DCIS jedoch wie Krebs behandelt und viele Frauen wurden ohne guten Grund Mastektomien dafür unterzogen.

“Überdiagnose kann von falsch positiven Ergebnissen unterschieden werden, da bei der Überdiagnose bei asymptomatischen und angeblich gesunden Frauen bildschirmerkannte Anomalien beobachtet werden, die keinen Schaden anrichten würden, wenn sie unentdeckt würden, oder mehr Nettoschaden zur Diagnose und Behandlung führen würden, als wenn sie unentdeckt gelassen oder unbehandelt bleiben würden (sogenanntes “aufmerksames Warten”)”, schreibt Ji weiter.

“Falsche Positive treten hingegen auf, wenn es eine positive Screening-Mammographie-Bewertung gibt, die zu mehr diagnostischer Arbeit, aber ohne Diagnose von Brustkrebs führt. Während falsch positive Ergebnisse letztendlich als solche entdeckt werden, kann der Schaden bereits angerichtet sein, angesichts der Kraft des Unterbewusstseins und des sogenannten Nocebo-Effekts, der das Gegenteil des Placebo-Effekts ist, um denjenigen, die glauben, eine lebensbedrohliche Diagnose von Krebs zu haben, aber nicht wirklich krank sind, tiefgreifende emotionale und körperliche Schäden zuzufügen. ”

In den Vereinigten Staaten erhalten etwa 11 Prozent der Frauen ein falsch-positives Ergebnis von nur einem einzigen Mammographie-Screening. In Europa ist diese Zahl mit nur 2,5 Prozent viel niedriger, entspricht aber immer noch einem viel größeren kumulativen Risiko, da nach nur 10 Screenings etwa 20 Prozent der Frauen in Europa mindestens ein falsch-positives Ergebnis erhalten werden.

Brustkrebs bleibt eine der am meisten gefürchteten und am häufigsten diagnostizierten Krankheiten. Jedes Jahr werden allein in den USA etwa 240.000 neue Fälle gemeldet, zusammen mit 42.000 Todesfällen pro Jahr.

Weitere verwandte Nachrichten über die Krebsindustrie finden Sie unter CancerScams.com.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

JamaNetwork.com

GreenMedInfo.com

NaturalNews.com

newstarget.com